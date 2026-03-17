أخبار الأهلي اليوم | عملية جراحية طارئة لنجم الراقي .. وآراء تنتقص من رياض محرز لصالح سالم الدوسري تشعل كلاسيكو الهلال

قرارات الأهلي الساذجة تمنح "جواهر ثمينة" للقادسية.. ولا تجعلوا الهلال يقضي على وحش السعودية الجديد!

لم يعد نادي القادسية، مجرد رقم عابر في مُعادلة كرة القدم السعودية؛ بل تحوّل إلى "إعصار حقيقي"، يضرب بقوة في مسابقتي دوري روشن للمحترفين ودوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

وخلف هذا التوهج الذي ظهر عليه "فارس الشرقية"؛ تكمن استراتيجية ذكية في اختيار المواهب الشابة، والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

لكن وكما هو حال كل قصة نجاح باهرة، لم تمر ثورة القادسية مرور الكرام؛ إذ بدأت أعين كبار السعودية وخاصة عملاق الرياض الهلال، ترصد بدقة هذا الإبداع.

الهلال وغيره من كبار السعودية، يخططون للانقضاض على عدد من الأسماء اللامعة؛ التي صنعت الفارق مع بنو قادس.

ونحن سنحاول من ناحيتنا، استعراض بعض النقاط المهمة في "الإبداع" القدساوي؛ مع ربطها بالأخطاء الساذجة التي وقع فيها عملاق جدة الأهلي، وتحذيرات بشأن خطورة الزعيم الهلالي على هذا المشروع.

انتهاء صمت الـ"1000 يوم": عدالة كرة القدم تتحقق مع روجر إيبانيز.. وشكر خاص إلى ماتياس يايسله

من قلب جدة، حيث تصدح أهازيج "الراقي"؛ انبعث بريق برازيلي، لم يخفت رغم المسافات الكبيرة للغاية.

الحديث هُنا عن النجم روجر إيبانيز، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي؛ الذي ظن الكثيرون أن مسيرته الدولية مع منتخب البرازيل الأول، انتهت تمامًا.

إلا أن إيبانيز خالف هذه التوقعات؛ وها هو بالعمل والعزيمة اللذين ظهر عليهما طوال السنوات الماضية، يعود إلى المنتخب البرازيلي من جديد.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، قام باستدعاء إيبانيز إلى معسكر مارس الجاري؛ ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وبالتالي.. عاد مدافع الأهلي إلى المنتخب البرازيلي، بعد غياب "1000 يوم" تقريبًا؛ وهو ما يجعلنا نقف عند مجموعة من الحقائق المهمة.