أخبار الأهلي اليوم | موقف روجر إيبانيز من تجديد عقده.. ومنافسة النصر على صفقة محلية مهمة

بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي، بالفوز على نادي النصر في المباراة النهائية.
أما في دوري روشن السعودي.. أنهى الفريق الأهلاوي المسابقة في "المركز الثالث" بجدول الترتيب؛ وذلك برصيد 81 نقطة، من 25 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 3 هزائم.
وقاريًا.. توّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية تواليًا؛ وذلك بعد فوزه على نادي زيلفيا ماتشيدا الياباني في النهائي، بعد تجاوز الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني في الأدوار الإقصائية.
وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".