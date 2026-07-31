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أخبار الأهلي اليوم | حقيقة مفاوضات كونتي .. ومقاضاة نيوكاسل ويايسله
خليفة يايسله
رومانو يوضح .. حقيقة مفاوضات كونتي وسلوت
كشف الصحفي الإيطالي البارز فابريزيو رومانو عن آخر التطورات في ملف مدرب الأهلي الجديدعقب رحيل ماتياس يايسله نحو نيوكاسل في الساعات الفائتة.
ونفى رومانو وجود أي اتصالات حتى اللحظة بين الأهلي وأنطونيو كونتي، كما أكد التقارير القادمة من إنجلترا بخصوص رفض أرني سلوت فكرة تدريب الأهلي وتفضيله الاستمرار في أوروبا.
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ما ينتظر الأهلي في موسم 2026-2027
ويتطلع الأهلي لاستمرار مسيرة إنجازاته مع المدرب ماتياس يايسله، بعد موسمين، كتب فيهما التاريخ بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين" على التوالي، وكذلك التتويج بكأس السوبر السعودي.
ولا يزال الحلم مطاردًا للأهلي، بالبحث عن لقب الدوري السعودي، الغائب منذ عام 2016، علمًا بأن كتيبة ماتياس يايسله، أنهت الموسم الماضي، في المركز الثالث بجدول المسابقة، برصيد 81 نقطة، بعد تحقيق 25 فوزًا مقابل 6 تعادلات و3 هزائم.
أيضًا، يتطلع الأهلي لمشاركة فعّالة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتينينتال 2026"، للمرة الثانية تواليًا، من أجل تعويض مشاركته السابقة التي خسر فيها لقب كأس (إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ)، بالخسارة أمام بيراميدز المصري.
ويدخل الأهلي موسم 2026-2027، بالمنافسة على خمسة ألقاب، بين دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة، كأس القارات للأندية.
روزنامة الأهلي في أغسطس
ومن المقرر أن يستهل الأهلي مشواره، بملاقاة الدرعية، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، في الثالث عشر من أغسطس، في الجولة الأولى من الموسم الجديد في دوري روشن السعودي.
ويخوض الأهلي مواجهة "خارج الديار" أمام الأنوار في حوطة بني تميم، في 17 أغسطس، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يلعب مباراته الأولى على أرضه، في الإنماء، بملاقاة أبها، في 22 أغسطس، ضمن دوري روشن، قبل أن يبدأ رحلته في كأس إنتركونتينينتال، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، في 26 أغسطس، ضمن "ملحق" مباراة كأس القارات الثلاث (إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ).
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