هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

أخبار الأهلي اليوم | رسالة هامة من بوسيتش و"منشور ترينكاو" يثير الجدل حول برونو فيرنانديش

الأهلي
دوري روشن السعودي
الأهلي ضد الحزم
الحزم
فرانشيسكو ترينكاو
برونو فيرنانديز
مانشستر يونايتد

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 12 سبتمبر 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق الثاني عشر من سبتمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!


  • Bruno Fernandes Manchester United 2026-27 HullGetty

    تلميح من برونو؟

    قام برونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد، بعمل إعجاب لإحدى منشورات الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال على موقع "إنستجرام"، والذي يشيد بفرانشيسكو ترينكاو بعد هدفه الذي ساهم في قلب الأهلي للنتيجة والفوز على الحزم 3/1.

    وهو الأمر الذي أشعل التكهنات بين جماهير الراقي، حيث قال البعض إنه يحاول التلميح بالانتقال إلى الأهلي أو دوري روشن بشكل عام.


    • إعلان
  • Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رسالة بوسيتش

    بعث مارينو بوسيتش مدرب فريق الأهلي، برسالة إلى الراقي وجماهيره بعد الفوز الذي حققه الفريق أمس أمام الحزم في دوري روشن السعودي.

    وكتب بوسيتش رسالة"معًا"، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" في إشارة إلى أهمية توحيد الصفوف، خلال الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق منذ بداية الموسم.




  • سخرية من ركلة جزاء الأهلي

    فيديو | "الآن سأبتعد وأصاب بالإنفلونزا لمدة سنة" .. وليد الفراج يرد على التشكيك في ركلة جزاء الأهلي ضد الحزم

    سخر الإعلامي هاني الداود، من احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، خلال المباراة التي أقيمت أمس، الجمعة، في بطولة دوري روشن السعودي.

    الركلة التي حصل عليها المهاجم الإنجليزي إيفان توني، تسببت في حالة من الجدل حول صحتها، وكانت جزاءًا من النقاش في برنامج "روتانا سبورت مع وليد".

    الناقد السعودي قال في تصريحاته:"لو تم احتساب ركلة الجزاء هذه للنصر، هل تتخيل أن يخرج جواو فيليكس أو غيره من أجل التغريد والاعتراض؟".

    ورد عليه وليد الفراج مازحًا:"ستخلق لنا المشاكل، هاني الداود هذه المرة جاءتني إنفلونزا لمدة أسبوع، الآن سأصاب بها لسنة كاملة".

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • الحزم فضح "فشل" مارينو بوسيتش رغم الفوز.. و"احتفالية" إيفان توني تعني الكثير للأهلي في ليلة معادلة عمر السومة!

    كرة القدم السعودية أكدت لنا في السنوات الأخيرة، أنها لا تكتمل جمالًا أبدًا؛ إلا بعودة عملاق جدة الأهلي القوية، ومنافسته على مختلف البطولات.

    الأهلي الذي سيطر على لقب النخبة الآسيوية، في العامين الأخيرين؛ عانى "فنيًا وإداريًا" بشدة، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    لذا.. فإن أي فوز يحققه الفريق الأهلاوي الآن، هو بمثابة إعادة الاستقرار والهدوء إلى النادي من جديد؛ مع طمأنه عشاق هذا الكيان الرياضي الكبير، بإمكانية المنافسة على جميع البطولات بالفعل.

    ومساء أمس الجمعة؛ حقق الأهلي المطلوب منه بالفوز على نادي الحزم (3-1)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    الحزم افتتح النتيجة بواسطة نجمه أحمد النخلي، في الدقيقة الثانية فقط من عمر المباراة؛ قبل أن يرد الأهلي بثلاثة أهداف متتالية عن طريق "الجناح البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو والمهاجم الإنجليزي إيفان توني (ثنائية)"، في الدقائق 21 و32 و45.

    وهنا يمكنك قراءة نظرة تحليلية شاملة على هذه المباراة

  • Brozovic Al NassrGetty Images

    إلى أين ذهب بروزوفيتش؟

    بعد رحيله عن النصر ورفض الأهلي له.. مارسيلو بروزوفيتش يتفق مع هذا النادي!

    اقترب النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، من الاتفاق مع ناديه الجديد؛ وذلك بعد انتهاء عقده مع عملاق الرياض النصر، في 30 يونيو 2026.

    وأساسًا.. بروزوفيتش ارتبط بأكثر من نادٍ سعودي، بعد انتهاء عقده مع النصر؛ خاصة عملاق جدة الأهلي، الذي توج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" آخر موسمين.

    عدد من الصحفيين المُقربين من عملاق جدة الأهلي، كشفوا عن أن النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عُرِض على النادي بالفعل؛ ولكن تم رفضه من قِبل مجلس الإدارة، للأسباب التالية:

    * الصحفي خالد الزهراني: أكد أن الأهلي رفض بروزوفيتش؛ بسبب تقدمه في العمر "33 سنة"، مع توفير أموال صفقته للتعاقد مع نجوم يفيدون الفريق لسنواتٍ عديدة.

    * الصحفي عوض الرقعان: أوضح أن الأهلي رفض التعاقد مع بروزوفيتش؛ بسبب التأكُد من معاناة اللاعب من إصابة مزمنة، وعدم قدرته على لعب مباراتين أو ثلاث متتالية.

    بعد رفض الأهلي له؛ كشف موقع "winwin" مساء أمس الجمعة، عن اقتراب انتقال النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى نادي السد القطري.

    الموقع أشار إلى أن المفاوضات بين السد وبروزوفيتش، وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية؛ حيث يستعد اللاعب للسفر إلى قطر، من أجل إجراء الفحوصات الطبية.

    ولفت الموقع إلى أن النجم الكرواتي البالغ من العمر 33 سنة، لا يزال يتواجد في العاصمة السعودية الرياض - حتى الآن -؛ ولكنه سيُسافر إلى قطر خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل، بعد اتفاقه المبدئي مع السد.