أخبار الأهلي اليوم | تصرفات إيفان توني تورط الراقي قبل قمة الشباب .. ومارينو بوسيتش يعترف بعدم رضاه

بحسب الصحفي الرياضي فيصل زيد، فإن المهاجم الإنجليزي إيفان توني لن يشارك في قمة الأهلي أمام الشباب، المقرر إقامتها في 30 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، على إثر ارتباطه بجلسة محاكمة في إنجلترا.

الإنجليزي متهم بالاعتداء على رجل داخل ملهى ليلي في بلاده، في ديسمبر الماضي، في قضية منظورة أمام محكمة ساوثوارك التاج الإنجليزية.

ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع لأقوال توني في 29 من أكتوبر الجاري أي قبل ساعات من مواجهة الأهلي والشباب.







