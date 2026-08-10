أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | نجم الفريق يوافق على تجديد عقده أخيرًا .. ونادٍ سعودي يخلص الراقي من إنزو ميلوت
روجر إيبانيز يوافق على تجديد عقده مع الأهلي
بعد القلق خلال الأسابيع الماضية من رحيله في ظل تلقيه أكثر من عرض، يبدو أن المدافع البرازيلي روجر إيبانيز استقر على تمديد إقامته داخل النادي الأهلي السعودي.
وأوضح الصحفي فابريتسيو رومانو أن إيبانيز اتفق على عقد جديد مع شركة الراقي، تمتد إقامته بموجبه داخل قلعة الكؤوس حتى عام 2030.
روي بيدرو يريد رحيل إدوارد ميندي عن الأهلي
في مفاجأة قوية، يزعم موقع "Tribuna Football" أن المدير الرياضي للأهلي روي بيدرو يرغب في رحيل الحارس السنغالي إدوارد ميندي عن الفريق في الصيف الجاري.
تلك الرغبة نابعة من تدخل ميندي المتكرر في احتياجات الفريق بشكل يتجاوز دوره كلاعب، حيث تقدم بطلب التعاقد مع لاعب وسط بعد نقاشات عدة مع قادة الفريق، ما يغضب بيدرو.
الدرعية يقترب من التعاقد مع ميلوت
أكد الصحفي مشعل العتيبي أن نادي الدرعية؛ الصاعد حديثًا لدوري روشن، قد أتم اتفاقه مع الأهلي على التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي إنزو ميلوت على سبيل الإعارة خلال الصيف الجاري.
وأشار العتيبي إلى أن الناديين في انتظار موافقة الفرنسي على الصفقة، كي يتم إنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بها.
جدير بالذكر أن ميلوت لا يحظى بقبول من جمهور الراقي، في ظل تفاوت مستوياته، ويطالب بضرورة التعاقد مع من هو أفضل منه.
جديد عودة كيسييه .. ومطاردة كاسادو
"صفقة تدعو مسؤولي الأهلي للخجل من أنفسهم" .. شرط فرانك كيسييه للعودة إلى قلعة الكؤوس
تخبط كبير يعيشه الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري ما بين الاستغناء عن نجوم الصف الأول بالفريق إلى التعثر في إبرام صفقات جديدة، حتى أتى الحديث عن إمكانية عودة لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه، ليزيد "الطين بلة".
ضموا مهاجمهم رسميًا وقد يفسدوا صفقة برشلونة عليهم.. الأهلي يطارد الهلال في سوق الانتقالات!
اشتعلت حدة المنافسة بين ناديي الأهلي والهلال السعوديين في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما نجحت إدارة النادي الأهلي في إتمام صفقة هجومية بارزة بالتوقيع رسمِيًا مع المهاجم الشاب عبد الله رديف عقب انتهاء علاقته بنادي الهلال.
ولم تقتصر التحركات الأهلاوية عند هذا الحد، بل امتدت لتشهد مزاحمة قوية للزعيم على التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني الشاب مارك كاسادو، نجم نادي برشلونة الإسباني، في محاولة لإفساد الصفقة على الهلال وتعزيز صفوف الراقي.
تغييرات إدارية منتظرة
تغييرات كبرى قد تسعد جمهور الأهلي قريبًا .. وأندية تقود "مقاطعة" الاجتماعات بعد ممارسات غير احترافية في الدوري السعودي
في ظل حالة عدم التفاؤل المسيطرة على الغالبية في الوسط الرياضي السعودي قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن (2026/27)، هناك أنباء عن تغييرات كبرى على المستوى الإداري، قد تسعد جماهير بعض الأندية على رأسها الأهلي، في ظل الغضب من مجلس الرئيس التنفيذي الفرنسي فابريس بوكيه.
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