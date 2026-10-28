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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الأهلي اليوم | تطورات مهمة عن إدوارد ميندي وجالينو.. حسم مصير مارينو بوسيتش ومحاولات إدارية مع إيفان توني

الأهلي
إيفان توني
مارينو بوسيتش
إدوارد ميندي
جالينو
الشباب ضد الأهلي
الشباب
دوري روشن السعودي

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

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  • Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    محاولات لضمان مشاركة إيفان توني ضد الشباب

    تعمل إدارة عملاق جدة الأهلي على ضمان عودة النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في أسرع وقتٍ ممكن إلى المملكة العربية السعودية؛ وذلك بعد حضوره جلسته محاكمته في لندن، يوم الخميس.

    توني البالغ من العمر 30 سنة، يواجه تهمة الاعتداء وإحداث إصابات بدنية فعلية؛ على خلفية لكمه أحد الأشخاص داخل ملهى ليلي في بريطانيا، بتاريخ 6 ديسمبر الماضي.

    ووفقًا للإعلامي الرياضي مشعل العتيبي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، ترغب الإدارة الأهلاوية في إعادة توني سريعًا؛ للمشاركة في مواجهة نادي الشباب مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    العتيبي أضاف: "سوف يتحدد وجود المهاجم الإنجليزي ضد الشباب من عدمه، يوم الخميس.. وفي حال تأكد غيابه؛ سوف ينضم لبعثة الفريق بقطر، لمواجهة السد ضمن منافسات دوري أبطال آسيا (النخبة)".

  • Edouard MendyGetty

    موقف إدوارد ميندي وجالينو من قمة الأهلي والشباب

    زف الإعلامي الرياضي فيصل زيد بشرى سارة إلى جماهير عملاق جدة الأهلي؛ وذلك قبل الاستحقاقات المهمة "محليًا وقاريًا"، خلال الفترة القادمة.

    زيد أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، جاهزية السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، وزميله الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو؛ لمواجهة نادي الشباب يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    وشدد زيد على أن ميندي وجالينو، تعافيا من الإصابة نهائيًا؛ حيث باتت مشاركتهما ضد الشباب في يد الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

    أيضًا.. تعافى نايف مسعود، متوسط ميدان فريق الأهلي الأول، من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا؛ حيث يجري العمل حاليًا على رفع جاهزيته البدنية واللياقية، للمشاركة في المباريات.

  • Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    قرار مهم في مستقبل بوسيتش.. ومعاناة أندية السعودية آسيويًا!

    قرار حاسم من إدارة الأهلي بمستقبل بوسيتش .. وخطوة رسمية لإنهاء الشكوك حول إيفان توني!

    قرار حاسم خرجت به إدارة الأهلي السعودي، بخصوص مستقبل المدرب الهولندي مارينو بوسيتش؛ وسط التكهنات المحيطة بمستقبله مع الفريق، في الفترة الأخيرة.

    بين التخطيط السيئ والظروف الاضطرارية.. عفوًا لأندية النخبة الآسيوية "معاناة عمالقة السعودية أظهرتكم أكثر قوة"

    "هيا بنا لنسيطر على آسيا وننافس عالميًا!".. هكذا كان شعار كل سعودي بعد الثورة الرياضية في البلاد، والتي بدأت عام 2023.

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    الشمال يحقق لرياض محرز ما فشل به مع الأهلي.. وهل تحسدون الهلال الآن؟

    الجزائريون على خطى المغاربة في الدروس القاسية للسعوديين .. الشمال يحقق لرياض محرز ما فشل به مع الأهلي وبغداد بونجاح نجم أمام الهلال ولكن!

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    الشمال يعيد الهلال 4 سنوات للوراء ونجم وحيد يستحق الشكر .. إلى النصر والاتحاد والأهلي: هل تحسدون الزعيم الآن؟!

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