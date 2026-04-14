أخبار الأهلي اليوم | لقطة إدوارد ميندي "غير المرئية" ضد الدحيل.. مصير ميريح ديميرال وأقوال حكم مباراة الفيحاء

"مقطع لم تشاهده في المباراة"!.. هكذا يُمكن القول بخصوص الفيديو المُنتشر للنجم السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى عملاق جدة الأهلي، في القمة الآسيوية ضد نادي الدحيل القطري.

الأهلي فاز (1-0) على الدحيل، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

هدف الأهلي الوحيد في المباراة، جاء من "ركلة ثابتة" نفذها الساحر الجزائري رياض محرز بنجاح، في الدقيقة 117 - 13 من الشوط الإضافي الثاني -؛ ليؤهل فريقه إلى ربع النهائي الآسيوي، بشكلٍ رسمي.

إلا أن هُناك فيديو انتشر على نطاقٍ واسع، اليوم الثلاثاء؛ يُثبت أن ميندي كان شريكًا في هذا الهدف، الذي أهل الفريق الأهلاوي.

ميندي ترك مرماه، وتقدم إلى منتصف ملعب الدحيل، قبل تنفيذ محرز "الركلة الثابتة"؛ حيث أخذ يوجه ثنائي الأهلي فراس البريكان والبرازيلي ماثيوس جونزالفيس، للوقوف في زاوية محددة لمنع الرؤية عن حارس الفريق القطري.

وبالفعل.. ظهر أن صالح زكريا، حارس مرمى فريق الدحيل الأول لكرة القدم؛ تحرك متأخرًا من مرماه بسبب عدم رؤيته لاتجاه كرة محرز، ليفشل في التصدي لها وتسكن شباكه.