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أخبار الأهلي اليوم | انتقادات لتصرف أسامة هوساوي قبل مواجهة كأس القارات .. ومدرب الراقي الأسبق يرجح كفة صن داونز
"خطأ ما قبل مواجهة بيراميدز يتكرر"
وجه برنامج "ملاعب" الانتقادات لإدارة الأهلي ومدير الكرة أسامة هوساوي، على إثر سفر رابطة مشجعي النادي على نفس الطائرة مع اللاعبين، إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز في كأس القارات الثلاث "إنتركونتيننتال"، المقرر لها بعد غدٍ السبت.
وقال الإعلامي الرياضي فيصل الجفن: "كان يجب فصلهم، الغرض الدعم، لكن لا بد من فصل الحالة المزاجية والنفسية والضغوطات عن اللاعبين".
وأضاف الناقد الرياضي عماد الصائغ: "كأن الزمن يعيد نفسه إلى ما قبل مواجهة بيراميدز، وقتما كان اللاعبون يحتفلون أمام النادي مع الجماهير بالفوز أمام بيراميدز، كان هذا خطأ، واليوم يكررون نفس المشهد".
الضائع تابع: "الأهلي مضغوط من خسارة البطولة الموسم الماضي ومن نتائجه في الموسم الجاري والآن يضعون اللاعبين بجوار الجماهير ما يضعهم تحت الضغط. هذه مسؤولية مدير الكرة أسامة هوساوي والرئيس التنفيذي وكل من سمح بسفر الرابطة مع البعثة".
بيتسو موسيماني يرجح كفة صن داونز على الأهلي
أعرب المدرب الجنوبي أفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني الأسبق للأهلي وصن داونز، عن اعتزازه بتدريب الفريقين، مؤكدًا أن مواجهتهم المقبلة ستكون عاطفية للغاية بالنسبة له.
وعن توقعاته للنتيجة قال في تصريحاته للصحفيين: "الأهلي ليس في أفضل حالاته حاليًا؛ رياض محرز وروبرتو فيرمينو رحلوا، الفريق بشكل عام غير مستقر رغم امتلاكه المهاجم الإنجليزي إيفان توني".
واستطرد: "اعتقد أن صن داونز أقرب للفوز، لكن لا أحد يمكنه توقع ما يمكن أن يحدث".
تقليل عدد الجماهير بكأس القارات
أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر تقليل عدد الحضور الجماهيري في نهائي كأس القارات الثلاث بين الأهلي وصن داونز.
كان من المقرر أن يحضر 50 ألف مشجع المباراة، لكن تم تقليص العدد لـ36 ألف، وفقًا لمعايير السلامة.
ثلاثي صن داونز يغيب أمام الأهلي
يفقد صن داونز لخدمات الثلاثي خوليسو موداو، كيانو كوبيدو وأرثر سيلز، خلال مواجهة الأهلي المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، في كأس القارات الثلاث.
الثلاثي يعاني من إصابات متنوعة، بحسب موقع "أفريكا سكور"، ما بين تمزق كامل في وتر أخيل وإصابات في الكتف، جميعها متبوعة بغياب طويل عن الملاعب.
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