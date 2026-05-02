Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions Elite
أخبار الأهلي اليوم | رئيس الخلود يطلب الدعم ضد الهلال وحقيقة تفاوض الزعيم مع لاعب وسط الراقي!

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 2 مايو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق الثاني من مايو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

    رسالة من رئيس الخلود

    خرج بن هاربورج رئيس نادي الخلود، برسالة إلى جماهير الاتحاد والأهلي، قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الهلال هذا الشهر.

    وقال هاربورج في بث مباشر :"أطالب جماهير الأهلي والاتحاد بالحضور في نهائي كأس الملك لدعمنا ضد الهلال لمدة يوم واحد فقط".






  • الجهني ومفاوضات الهلال

    تحدث زياد الجهني لاعب الأهلي السعودي، عن وجود محاولة سابقة من الهلال للحصول على خدماته، قبل تجديد عقده مع الراقي في وقت لاحق.

    وقال الجهني في مقطع فيديو مع الطباخ المعروف "بن قاسم":سمعت بالأخبار المتداولة قبل نهاية عقدي، ولم أستطع التفاوض وقتها مع أحد، لأن عقدي كان ساريًا مع الأهلي، ولكني لم أتردد في الاستمرار مع النادي".

    وفي سياق متصل قال لاعب وسط الراقي إن لحظة نهائي كأس القارات الثلاث أمام بيراميدز المصري كانت الأقسى في مسيرته على الإطلاق، كما وصف سالم الدوسري بأنه أفضل لاعب في تاريخ السعودية.



    المريسل يرد على جالينو

    "هل هذا مصدر سعادتكم؟" .. اتهام خطير من جالينو للنصر بسبب إصابته والمريسل ردًا عليه: مسكين وموهوم!

    خرج الناقد السعودي عبدالعزيز المريسل، من أجل الرد على ويندرسون جالينو لاعب الأهلي، بسبب صورة نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وأدت إلى ضجة واسعة.

    اللاعب تعرض لإصابة خطيرة خلال مباراة الأهلي مع النصر يوم الأربعاء الماضي، ووسط الجدل المثار حول هذا اللقاء، ظهر موقف جالينو لينضم إلى سلسلة من الأحداث المتوترة.

    النصر نشر بعض اللقطات من المباراة عبر حسابه الخاص على منصة "إكس"، ليقوم جالينو باقتباس صورته وهو مصابًا خلال المقطع المنشور، معربًا عن غضبه من وضع هذا المشهد.

    وقال اللاعب:"كيف يمكنكم نشر مثل هذه اللقطات عن إصابة خطيرة؟ هل كان ذلك مصدر سعادتكم؟".

    ومن جانبه قال المريسل عبر حسابه على منصة "إكس":"مسكين جالينو، أوهموه أن النصر نشر إصابته ليتشفى به، عفوًا، من نقل لك ذلك غير صادق".

    وأضاف:"النصر وضع مقاطع للاعبيه وهم يبدعون في تقديم ما لديهم في المباراة".

  • مؤامرة في دوري روشن؟

    "لن يتركوا النصر يفوز باللقب" .. تحذير شديد اللهجة للعالمي من "مؤامرة" منتظرة في دوري روشن!

    حذر الناقد الرياضي محمد الدويش، نادي النصر السعودي من إمكانية حدوث مؤامرة ضد العالمي، خلال الجولات الأخيرة من دوري روشن لموسم 2025/2026.

    النصر نجح في الانتصار بالكلاسيكو على الأهلي بثنائية نظيفة يوم الأربعاء الماضي، وهي النتيجة التي جعلت الفريق على وشك حسم المسابقة في أقرب وقت ممكن.

    وفي هذا السياق قال الدويش عبر حسابه على منصة "إكس:"لن يتركوا النصر يحصل على الدوري إن استطاعوا، سترون استنفارًا في كافة المجالات لصناعة المعوقات".

    وأضاف:"هذا حافز آخر أمام لاعبي النصر كي يستمروا بالتفرغ للملعب، لذلك لم يعجبني الذي مارسه المركز الإعلامي في النادي ولا خروج كريستيانو رونالدو للإعلام".

    وتابع:"هذا لعب خارج الملعب في وقت حاسم أخشى على الفريق منه".



  • ديميرال "رمز الأهلي" للرد على استفزازات النصر

    رغم أنه لم يكن الوحيد الذي دخل في صدام مع جماهير النصر، ولكن قصته ربما تستحق الوقوف عندها، خاصة بعدما حدث في مباراة الكلاسيكو الأخيرة، ذلك هو المدافع ميريح ديميرال.

    مدافع الأهلي، الذي بات مهددًا بعقوبة انضباطية، بسبب شكوى نصراوية، أثار الكثير من الجدل، حيث بدا وكأنه يتعامل مع النصر باعتباره "مواجهة شخصية"، أكثر من كونها منافسة تتوقف عند حدود المستطيل الأخضر.

    وكان ميريح ديميرال، قد صرّح مسبقًا، بأن علاقته بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر الحالي، لا تزال موصولة، منذ أن كانا زميلين في يوفنتوس، حيث قضى التركي موسمين مع السيدة العجوز، قبل إعارته إلى أتالانتا ثم بيع عقده نهائيًا.

    ديميرال صرح بأن كريستيانو مميز، وقدم له بعض النصائح مسبقًا، وعندما أراد الرحيل بسبب المنافسة مع كيليني وبونوتشي ودي ليخت، تحدث الدون معه وشرح له أن عليه التدرب مع الكبار ليتطور، وأضاف أنه يعتبر رونالدو صديقًا وقدوة له.

    ولكن، يبدو أن صداقة رونالدو، لن تمنعه من أن يصبح خصمًا لدودًا للجماهير النصراوية، وقد تؤثر خلافاته الأخيرة على علاقته بـ"الدون"، والذي صرح بأنه مستاء من سلوكيات البعض ومنشوراتهم عبر فيسبوك وإنستجرام، وسيتحدث عن هذه الأمور مع نهاية الموسم.

    تقرير كامل عن مواقف ديميرال وسر علاقة والدته بالقصة

  • العقوبة المتوقعة لديميرال

    إيقاف يصل لمدة عام .. عقوبة ضخمة تنتظر ديميرال بسبب تصريحات "العار" أمام النصر!

    كشف المستشار القانوني رياض الزهراني، عن العقوبات المتوقعة ضد مريح ديميرال مدافع الأهلي السعودي، بعد تصريحاته التي خرج بها عقب خسارة فريقه ضد النصر.

    العالمي اقترب من حسم لقب دوري روشن لموسم 2025/2026، بعد الانتصار على الأهلي يوم الأربعاء الماضي بثنائية نظيفة، وهي المواجهة التي شهدت العديد من التوترات والأحداث المثيرة للجدل.

    زعم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي، أن هُناك مساعدات خاصة يتحصل عليها نادي النصر؛ من أجل الفوز في مبارياته، والتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ووصف ديميرال في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية"، ما حدث في الكلاسيكو السعودي الكبير بـ"العار"؛ حيث كان الأهلي قد طالب بالحصول على "ركلتي جزاء" ضد النصر، دون أي قرار.

    وعن ذلك يقول المدافع التركي: "يريدون فوز النصر، كل شيء النصر.. ما هذا يا صديقي؟!؛ والله العظيم أنه عار".

    وشدد ديميرال على أن الأهلي، لا يحتاج إلى أي مساعدة خارجية من أجل الفوز؛ قائلًا: "نحن فخورون بنادينا.. وسنظل في القمة".

    الزهراني قال عبر صحيفة "الرياضية":"العقوبة المتوقعة على ديميرال هي الإيقاف عن المباريات لمدة لا تزيد عن عام".

    وأضاف:"وبالنسبة للعقوبة المالية المتوقعة على اللاعب، قد تصل إلى غرامة قيمتها 300 ألف ريال سعودي".


  • توضيح لتصريحات رونالدو بعد كلاسيكو الأهلي والنصر

    "الناقل ترجم بشكل خاطئ".. مسلي آل معمر يكشف حقيقة تصريح "النفوذ" الذي ورط رونالدو بعد لقاء الأهلي!

    أثار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جدلًا كبيرًا بسبب تصريحاته التي أدلى بها عقب مباراة القمة أمام الأهلي.

    صحيح أن رونالدو جذب الأنظار بهدفه الرائع، الذي أحرزه برأسية، في قمة الجولة الثلاثين، التي شهدت فوز النصر بثنائية دون رد، إلا أن تصريحاته عقب اللقاء، بشأن وجود نفوذ لأندية أخرى، كان لها نصيب كبير من الجدل.

    وخرج مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأسبق، لكشف حقيقة ما ورد على لسان كريستيانو رونالدو، عبر الناقل الرسمي.

    ونشر آل معمر رسالة عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، قائلًا "رونالدو قال بالنص: (أندية أخرى لديها قوة خارج الملعب).. والناقل ترجمها بشكل خاطئ وقال نفوذ.

    هنا قد تكون القوة: إعلامية أو مالية أو حظ أو نفوذ. والقاعدة القضائية والقانونية تقول: (الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين).

    أيضًا، لم يُشر إلى شخص بعينه سواء طبيعي أو اعتباري. بل دافع عن المشروع والتحكيم. أعتقد أن تصريح رونالدو كان إيجابيًا، وخلا من الإساءة، ولا يرقى إطلاقًا إلى إساءات صدرت من لاعبين آخرين.

    قلب المشروع.. تحمل الكثير لكنه لا يزال ينبض وفاءً وإخلاصًا، مع نهاية الموسم سيكون الحديث أصدق وأجمل"".

  • رسالة من الفراج حول مستقبل صلاح

    "العروض العالية أصبحت من الماضي" .. رد حاسم من وليد الفراج على أنباء رفض صلاح للدوري السعودي!

    لا يزال مستقبل محمد صلاح، ووجهته المُقبلة بعد ليفربول، لغزًا تتسابق الأوساط الرياضية في حله، بعد 9 سنوات خلّد فيها الجناح المصري، اسمه كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل الأرقام القياسية التي حققها في ملعب الآنفيلد.

    وأعلن صلاح، خلال شهر مارس الماضي، عن قراره بمغادرة ليفربول، في الصيف، فيما أكد وكيل أعماله رامي عباس، أنه لم يحدد وجهته المُقبلة.

    وأكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عدم صحة التقارير العالمية المتداولة بشأن رفض محمد صلاح، للعروض القادمة من الدوري السعودي.

    وأوضح الفراج، في حسابه عبر منصة (إكس)، أن العروض العالية ماليًا للاعبين في الدوري السعودي أصبحت من الماضي، وخطط الأندية في الفترة الصيفية المُقبلة، ترتكز على لاعبين تحت الـ30 عامًا، صلاح نجم كبير ومكسب لأي دوري، لكنه كان خيارًا مناسبًا في 2023-2024 وليس 2027، على حد قوله.

    وسبق أن صرح أحد مسؤولي رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لم يذكر اسمه، لموقع Winwin، أن محمد صلاح لم يعد يتناسب مع أهداف الثورة السعودية، والتي أصبحت تستهدف اللاعبين الأصغر سنًا، ولديهم قيمة لإعادة البيع فيما بعد، مضيفًا أن صفقة صلاح لن تزيد عوائد البث التليفزيوني لدوري روشن، بعدما تم بيع جميع الحقوق الإعلامية للمواسم الخمسة المُقبلة، إلا أنه في النهاية سيكون اسمًا مذهلًا حال انضمامه للدوري السعودي.

    مشوار الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات و3 هزائم، خلال 29 لقاءً.

    وقاريًا.. توّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية تواليًا؛ وذلك بعد فوزه على نادي زيلفيا ماتشيدا الياباني في النهائي، بعد تجاوز الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".