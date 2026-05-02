أخبار الأهلي اليوم | رئيس الخلود يطلب الدعم ضد الهلال وحقيقة تفاوض الزعيم مع لاعب وسط الراقي!

"الناقل ترجم بشكل خاطئ".. مسلي آل معمر يكشف حقيقة تصريح "النفوذ" الذي ورط رونالدو بعد لقاء الأهلي!
أثار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جدلًا كبيرًا بسبب تصريحاته التي أدلى بها عقب مباراة القمة أمام الأهلي.
صحيح أن رونالدو جذب الأنظار بهدفه الرائع، الذي أحرزه برأسية، في قمة الجولة الثلاثين، التي شهدت فوز النصر بثنائية دون رد، إلا أن تصريحاته عقب اللقاء، بشأن وجود نفوذ لأندية أخرى، كان لها نصيب كبير من الجدل.
وخرج مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأسبق، لكشف حقيقة ما ورد على لسان كريستيانو رونالدو، عبر الناقل الرسمي.
ونشر آل معمر رسالة عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، قائلًا "رونالدو قال بالنص: (أندية أخرى لديها قوة خارج الملعب).. والناقل ترجمها بشكل خاطئ وقال نفوذ.
هنا قد تكون القوة: إعلامية أو مالية أو حظ أو نفوذ. والقاعدة القضائية والقانونية تقول: (الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين).
أيضًا، لم يُشر إلى شخص بعينه سواء طبيعي أو اعتباري. بل دافع عن المشروع والتحكيم. أعتقد أن تصريح رونالدو كان إيجابيًا، وخلا من الإساءة، ولا يرقى إطلاقًا إلى إساءات صدرت من لاعبين آخرين.
قلب المشروع.. تحمل الكثير لكنه لا يزال ينبض وفاءً وإخلاصًا، مع نهاية الموسم سيكون الحديث أصدق وأجمل"".