أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | اهتمام بالتعاقد مع لاعب الهلال السابق .. ولاعب الراقي: انشروا عملي الخير بدلًا من الأخبار المسيئة لي
جمهور الأهلي يشكو قلة النفقات .. والحضور الجماهيري يخذله
وسط سخرية نصراوية وشكوى أهلاوية .. 172 مليون يورو تفتح النار على إنزاجي!
في إنجلترا، يتحدثون عن الميركاتو "الضخم" الذي أجراه ليفربول، في الصيف الماضي، الذي تجاوز الـ500 مليون يورو، والحصيلة موسم كارثي مع المدرب الهولندي آرني سلوت، ويبدو أن الهلال يسير أيضًا في ذلك الاتجاه.
ضربة معلم "نصراوية" تحرج الهلال: إغراء الأهلي ووعد كونسيساو لا يكفي .. وتحميل الرابطة مسؤولية "الحضور الجماهيري"!
"أين الجماهير؟".. سؤال بات يتكرر بقوة في الآونة الأخيرة، خاصة وأننا نشاهد أجزاء كبيرة من المدرجات خاوية، في مباريات الفرق الكبرى، وسط المناداة بأزمة ارتفاع أسعار التذاكر، رغم دخول مرحلة الحسم، سواءً في دوري روشن السعودي أو البطولات الآسيوية.
النصر كسر القاعدة "مؤخرًا"، بينما ذكر بأن الهلال خاض مواجهة التعاون، وسط حضور أقل من 50% من سعة المدرج، في المملكة أرينا، وكذلك الأهلي الذي بات يبحث عن حلول "غير تقليدية"، لتشجيع الجماهير على الحضور، وأيضًا الاتحاد، الذي أعرب مدربه سيرجيو كونسيساو، عن شعوره بـ"الألم" تجاه الغياب الجماهيري.
- Getty Images Sport
تكثيف علاج أتانجانا
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الجهاز الطبي للأهلي قرر تكثيف الجلسات العلاجية للاعب الوسط الفرنسي فالنتين أتانجانا، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة بعدما غاب عن مواجهة ضمك الأخيرة.
وكان اللاعب قد أصيب الأسبوع الماضي في معسكر المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا، بكدمة قوية في السابق، بجانب تمزق في المفصل، تسبب في غيابه عن لقاء الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي أمام ضمك.
أخبار الانتقالات
رفض تجديد عقده مع ناديه .. الاتحاد والأهلي يتصارعان على لاعب الهلال السابق
صفقة جديدة يتنافس عليها قطبا جدة؛ الاتحاد والأهلي، قبل أشهر من الميركاتو الصيفي المقبل (2026)، وما يزيد الصراع عليها أنها "مجانية".
بعد الغضب المصري .. رسالة سعود الصرامي إلى محمد صلاح ودونجا وأحمد عفيفي: لا للفجور في الخصومة
تراجع الإعلامي الرياضي السعودي سعود الصرامي عما قاله في حلقة الأمس من برنامج "ملاعب" الإذاعي بشأن المصريين العاملين دوري روشن وكذلك محمد صلاح؛ نجم ليفربول، مقدمُا اعتذاره على وجه التحديد لنبيل عماد "دونجا"؛ محترف النجمة، والمحلل الفني أحمد عفيفي.
"منتهي والإعلام المصري يسوقه علينا": رد سعودي "صادم" على انتقال محمد صلاح إلى دوري روشن!
أثار الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، حالة من الجدل، بشأن تصريحه حول النجم المصري محمد صلاح، الذي يستعد للرحيل عن ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل، وسط الحديث عن انتقال محتمل إلى دوري روشن السعودي.
بعد 9 سنوات "مكلّلة" بالإنجازات والأرقام القياسية، قال محمد صلاح، عبر مقطع فيديو من أمام دولاب البطولات، إن الصيف المُقبل، سيشهد نهاية رحلته التاريخية في قلعة الأنفيلد.
جونسالفيش بعد عمله الخيري: انشروه كما تفعلوا مع الأشياء السيئة
قام بماتيوس جونسالفيش؛ لاعب الأهلي الشاب، بعمل خيري في الحي الذي نشأ به بالبرازيل، مطالبًا الجمهور بالحديث عنه بالخير بدلًا من نشر الأخبار السيئة.
جونسالفيش نظم يومًا ترفيهيًا لأبناء الحي، مع توزيع بعض الوجبات عليهم، معلقًا: "تقومون بنشر أخبار مسيئة لي حتى في غيابي، فانشروا ما أفعله اليوم مع عائلي وأصدقائي من أجل أطفال الحي بالبرازيل".