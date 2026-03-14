أخبار الأهلي اليوم | ريو بيدرو يفسر الهزيمة ضد القادسية ومناوشات بنو قادس مع ديميرال عرض مستمر

رودجرز يعرف كيف يسقط كلوب: ثأر قدساوي في الوقت المناسب .. والأهلي يدفع ثمن تصرف يايسله "غير المفهوم"!

جنون كرة القدم، باختصار، هذا ما حدث في قمة الدمام، التي أثبت فيها القادسية بأنك يجب أن تنتظر حتى صافرة النهاية، دون أن تحكم على الفريق، الذي قلب الطاولة أمام الأهلي، من تأخر بهدفين، للفوز بنتيجة (3-2)، على ملعب الأمير سعود بن جلوي، في كلاسيكو الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم الأهلي بثنائية إيفان توني وفالنتين أتانجانا في الدقيقتين 27 و42، فيما رد القادسية بثلاثية عن طريق مصعب الجوير وتركي العمار وإبراهيم محنشي، في الدقائق 63 و90+2 و90+8.

وتلقى الأهلي خسارته الثانية في دوري روشن، هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 62 نقطة، في وصافة ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين عن النصر المتصدر، بينما رفع القادسية رصيده إلى 60 نقطة.



