أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | ريو بيدرو يفسر الهزيمة ضد القادسية ومناوشات بنو قادس مع ديميرال عرض مستمر
مباراة القادسية والخسارة الثانية هذا الموسم بدوري روشن
رودجرز يعرف كيف يسقط كلوب: ثأر قدساوي في الوقت المناسب .. والأهلي يدفع ثمن تصرف يايسله "غير المفهوم"!
جنون كرة القدم، باختصار، هذا ما حدث في قمة الدمام، التي أثبت فيها القادسية بأنك يجب أن تنتظر حتى صافرة النهاية، دون أن تحكم على الفريق، الذي قلب الطاولة أمام الأهلي، من تأخر بهدفين، للفوز بنتيجة (3-2)، على ملعب الأمير سعود بن جلوي، في كلاسيكو الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
وتقدم الأهلي بثنائية إيفان توني وفالنتين أتانجانا في الدقيقتين 27 و42، فيما رد القادسية بثلاثية عن طريق مصعب الجوير وتركي العمار وإبراهيم محنشي، في الدقائق 63 و90+2 و90+8.
وتلقى الأهلي خسارته الثانية في دوري روشن، هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 62 نقطة، في وصافة ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين عن النصر المتصدر، بينما رفع القادسية رصيده إلى 60 نقطة.
جدل تحكيمي لا يتوقف بخصوص لقاء القادسية والأهلي
فيديو | وليد الفراج يُعارض فودة وسمير عثمان .. رمية تماس تثير الشكوك حول صحة هدف القادسية الثالث في الأهلي!
برنامج "أكشن مع وليد" استعرض رأي أحد المشجعين عن لقطة الهدف الثالث الذي سجله القادسية، وحسم نتيجة المباراة لصالحه، حيث قال إنه يوجد خطأ في تنفيذ رمية التماس المؤدية للهدف.
إيفان توني عنوان إثارة الجدل: مهاجم الأهلي يتورط في اشتباك مع نجم القادسية .. واتهام الحكم بـ"قلة الخبرة"!
يبدو أن الدولي الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، صار عنوانًا رئيسًا، للأحداث المثيرة للجدل، بين مشادات واحتفالات الأهداف، بعد ما حدث في ليلة ريمونتادا القادسية.
لا تختلف عن "خنق" مونتاري لخصمه .. واقعة إيفان توني وكينيونيس تحرج لجنة الانضباط بسبب نجم الاتحاد السابق!
قال الناقد الرياضي تركي الغامدي، إن ما حدث يذكرنا بالعقوبة التي تم توقيعها من قبل على سولي علي مونتاري لاعب الاتحاد السابق، بسبب واقعة مماثلة بخنق المنافس.
عين على الحكم | القادسية وقع ضحية!.. لقطات مثيرة للجدل في قمة روشن وخطأ فادح خدم الأهلي
شهدت قمة ناديي القادسية والأهلي، مساء اليوم الجمعة، مجموعة من اللقطات التحكيمية الجدلية؛ وذلك بقيادة الحكم البيروفي كيفن أورتيجا.
يايسله وبيدرو يعلقان على سقوط الأهلي
كشف البرتغالي روي بيدرو المدير الرياضي للنادي الأهلي سر هزيمة الفريق أمام القادسية، إذ نشر روي بيدرو عبر حسابه على إنستجرام:":أحيانًا يمكن أن تكون كرة القدم قاسية. ليست مسألة عدل، وليست مسألة إنصاف، بل الأمر يتعلق فقط بالنتيجة النهائية، على لوحة النتائج".
وأكمل: كنا الأقوى كما هو الحال دائمًا، وكنا الأفضل كما هو الحال دائمًا، لكن الليلة الماضية لم يكن مقدّرًا لنا أن نفوز. سنواصل العمل بجد أكثر من أي وقت مضى لتجاوز هذه اللحظة، ولنردّ فورًا في المباراة القادمة 'معًا'".
"لهذا استبدلت محرز": يايسله يلمح بأخطاء التحكيم بعد خسارة الأهلي .. ومدرب القادسية يرد عليه: لا أقبل!
وسط تعبيره عن الإحباط، أشار الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لوجود قرارات تحكيمية أثرت على مجريات المباراة.
المناوشات مستمرة بين القادسية والأهلي
رياض محرز، النادي والجماهير: القادسية لم يترك أحد في الأهلي إلا وسخر منه.. وميريح ديميرال يرد: فريق صغير
سخر نادي القادسية بقوة، من عملاق جدة الأهلي؛ وذلك بعد الفوز عليه مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.وبعد رد ديميرال عبر حسابه على إكس، عاد القادسية عبر حسابه باللغة الإنجليزية هو الآخر للتفاعل مع النجم التركي بتغريدة ساخرة علق فيها على صورته مع دوري أبطال آسيا النخبة والسوبر السعودي وكتب: "لن أقرأ كل ذلك، سعيد من أجل، أو آسف أن ذلك حصل"
جديد تأجيل دوري أبطال آسيا النخبة
فكرة لإنقاذ الموقف .. الاتحاد الآسيوي يخرج بمقترح "بديل جدة" لاستضافة المرحلة النهائية لدوري أبطال النخبة!!
وسط الجدل العسكري الدائر في منطقة الشرق الأوسط، يستمر الغموض حول موقف البطولات الآسيوية خلال الموسم الجاري 2025/2026.
الأمر بدأ بتأجيل مراحل إقصاء المغلوب التي تشارك بها الأندية السعودية، وذلك بسبب الأزمة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإسرائيل.
مباريات دور الـ16 تم تأجيلها بالفعل، وهناك جدل كبير حول مكان إقامة الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل مجمع، في ظل الوضع الحالي في السعودية وأزمات السفر ببعض البلدان المحيطة.
الأهلي في دوري جوي
دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | مهمش ماتياس يايسله في الأهلي والعائد الكبير للنصر.. مواهب تستحق المتابعة في الجولة 19
دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الصراع يشتعل في الجولة 19.. التعثُر ممنوع يا النصر ومهمة معقدة للأهلي
عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، سيكونون على موعد مع جولة جديدة من المُتعة والإثارة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.
مسيرة الأهلي في موسم 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 19 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمتان، في 26 لقاءً.
وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".