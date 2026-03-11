أخبار الأهلي اليوم | نجم الراقي يعود أمام القادسية .. ومحامي "متطوع" يعرض خدماته على إيفان توني

وكالة فينيسيوس جونيور تكشف.. حقيقة عرض الأهلي وموقف نجم ريال مدريد من الانتقال للسعودية

كشفت وكالة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد، عن حقيقة عرض النادي الأهلي السعودي؛ للتعاقد مع اللاعب بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الصيفي القادم.

اسم فينيسيوس يرتبط بالملاعب السعودية، منذ صيف عام 2024؛ حيث قيل في البداية إن عملاق الرياض الهلال يرغب في ضمه، قبل أن تصبح أخباره مُلازمة للفريق الأهلاوي.

فيديو | "نجم عالمي كبير يستعد للقدوم إلى دوري روشن قريبًا"

كشف مشعل السفاعي رئيس شركة "التخيل" الرياضي والمختص بمجال وكالة اللاعبين، عن بشرى لجماهير الكرة السعودية بشأن صفقة عالمية في الميركاتو الصيفي 2026.