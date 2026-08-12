أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | غياب نجمي الراقي أمام الدرعية .. وأول تعليق من النادي على أزمة علي مجرشي
رسميًا .. غياب ميندي وميلوت أمام الدرعية
تأكد بشكل رسمي غياب ثنائي الأهلي الحارس إدوارد ميندي ولاعب الوسط إنزو ميلوت عن مواجهة الدرعية، غدًا الخميس، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2026-27.
غياب ميندي يأتي على إثر عدم اكتمال جاهزيته، بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب السنغال في كأس العالم 2026.
أما ميلوت فغيابه مرتبط باستعداده للرحيل عن الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ أنه أقرب للانضمام للدرعية، بحسب التقارير الصحفية.
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ماجد الفهمي يوضح الملفات الشائكة في الأهلي
"علي مجرشي يمر بظروف خاصة" .. الأهلي يوضح: يايسله سبب أزمة رياض محرز وفرانك كيسييه وهذه حقيقة الغضب من إدوارد ميندي
خرج ماجد الفهمي؛ المتحدث الرسمي باسم شركة الأهلي، للتعليق على القضايا الكثيرة التي تثير الجدل حول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل ساعات من انطلاق الموسم الجديد، وعلى رأسها بالطبع ملفي رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله واللاعبين المغادرين والقادمين.
عندما يكون "الصمت نجاة" .. ماجد الفهمي استعان بفرانك كيسييه في "الكذبة الأوضح" فسكب البنزين على نار جمهور الأهلي!
قل ما شئت عن جماهيرية الرباعي الكبير في السعودية سواء الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، فملف "صاحب الشعبية الأكبر" سيبقى محلًا للجدل والشد والجذب أبد الدهر .. هذا ليس من شأننا، بقدر ما هو باب للتلاسن الجماهيري أكثر من أي شيء آخر.
لكن دعنا – عزيزي القارئ – نتفق في البداية على شيء واضح للعيان في الثلاث سنوات الأخيرة، وإن كان كثيرون ينكرونه، لكن هذا هو الواقع وهذا ما يفرضه عليه..
"جمهور الأهلي هو الأكثر تأثيرًا على قرارات ناديه" .. نعم! لقد أثبت هذا عندما نظم "وقفة اعتراضية" أمام مقر النادي قبل عامين، عندما وصل لعمله أن الإدارة تخطط للإطاحة بالمدرب الألماني ماتياس يايسله، وقدمت له كامل الدعم وسط كم الأزمات التي عصفت بالنادي على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، حتى أجبر شركة النادي على إصدار بيان رسمي تنفي خلاله إقالة المدرب. والنتيجة؟ التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة موسمين متتاليين، لأول مرة في تاريخ قلعة الكؤوس.
لذا إن غضب هذا الجمهور على إدارة الأهلي أن تقف وكلها آذان صاغية، خاصةً وأن الانتقادات طوال الفترة الماضية كانت مقتصرة على المدير الرياضي روي بيدرو، ورئيس اللجنة التنفيذية السابق ورئيس النادي حاليًا أحمد الشنقيطي، والآن تطال "الأهلاوي المخلص" ماجد الفهمي!
كاسادو يرفض السعودية
كشفت صحيفة "ElDesmarque" الإسبانية، عن دخول برشلونة في مفاوضات مع أكثر من طرف لبيع مارك كاسادو خلال هذا الصيف.
وأشارت إلى أن النادي الكتالوني يريد حوالي 40 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، ودخل في مفاوضات جدية مع الأهلي والهلال من السعودية.
ولكن اللاعب صدم ناديه، بالتأكيد على عدم رغبته في الذهاب للسعودية حاليًا، وتفضيله اللعب ببطولة أوروبية الموسم القادم.
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الجمهور يهاجم ميندي وديميرال .. والتركي يرد
"تركوا اللاعبين في وجه المدفع" .. ميريح ديميرال يرد بطريقته على هجوم جمهور الأهلي عليه بعد أنباء طلبه عودة فرانك كيسييه
هجوم جم يتعرض له ثنائي الأهلي؛ المدافع التركي ميريح ديميرال والحارس السنغالي إدوارد ميندي، من قبل الجماهير خلال الساعات الماضية، على خلفية انتشار أنباء دعمهما لعودة لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن الأول لم يقف صامتًا.
تفاصيل مباريات الأهلي المقبلة
ما القنوات الناقلة لمباراة الدرعية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
يستضيف الدرعية، نظيره الأهلي، في مواجهة قوية في فاتحة جولات الدوري السعودي وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
الأهلي يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز وافتتاح الموسم بشكل رائع لضمان المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.
جدول مباريات الأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027 .. والقنوات الناقلة
يدخل الأهلي منافسات كأس الملك السعودي 2026-2027، رافعًا شعار تحقيق اللقب، ومواصلة البناء على التفوق الآسيوي الذي حققه الموسم الماضي.
الأهلي يدخل البطولة تحت قيادة فنية للبوسني مارينو بوسيتش الذي تولى مهمة الفريق في صيف 2026، ويطمع في استعادة اللقب الغائب عن خزائن الراقي منذ عام 2016.
ورغم التنافس الشرس بين الكبار على لقب دوري روشن السعودي، تظل مسابقة الكأس ذات أهمية فنية وجماهيرية كبيرة، حيث يتصارع الجميع للفوز بها وخصوصًا أنها تشهد الكثير من المفاجآت على مدار تاريخها.
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