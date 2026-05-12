أخبار الأهلي اليوم | رد على "التفويت" ضد الاتحاد.. ماتياس يايسله يحسم مستقبله ومصير زكريا هوساوي

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من مايو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

  • الأهلي يحسم مصير زكريا هوساوي

    كشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عن حسم النادي الأهلي، مستقبل زكريا هوساوي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم.

    الأهلي استعار هوساوي من نادي الرائد، في صيف عام 2025؛ ولمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء.

    سعيد أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، استمرار هوساوي مع الفريق الأهلاوي، خلال الموسم الرياضي القادم 2026-2027.




  • ماتياس يايسله يرد على أنباء رحيله عن الأهلي

    رد الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي، على أنباء رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    يايسله يرتبط بعقدٍ مع الأهلي، حتى 30 يونيو 2027، مع إمكانية التمديد لعامٍ آخر؛ إلا أنباء قوية ترددت في الأيام القلية الماضية، بشأن إمكانية رحيله بختام الموسم الرياضي الحالي.

    ونفى يايسله في المؤتمر الصحفي، بعد فوز الأهلي (2-1) على نادي التعاون، في مسابقة دوري روشن السعودي، رحيله عن الفريق الأهلاوي بنهاية الموسم الحالي؛ مثلما تردد في وسائل الإعلام، مؤخرًا.

    وعن ذلك يقول يايسله: "ليست المرة الأولى التي تخرج مثل هذه الشائعات عن مستقبلي.. أنا أركز في عملي مع الأهلي بشكلٍ كامل".



    مشوار الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 23 مباراة مقابل 6 تعادلات و3 هزائم، خلال 32 لقاءً.

    وقاريًا.. توّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية تواليًا؛ وذلك بعد فوزه على نادي زيلفيا ماتشيدا الياباني في النهائي، بعد تجاوز الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

