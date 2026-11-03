أخبار الانتقالات | نجم آرسنال في دائرة اهتمامات ريال مدريد.. وعروض بالدي تتكرر!

أفادت منصة تيم توك بإرسال نادي مانشستر يونايتد كشافته لمتابعة أربعة لاعبين في صفوف بوروسيا دورتموند خلال مواجهة بايرن ميونخ التي أقيمت يوم الأحد، واضعًا الظهير الأيسر السويدي دانييل سفينسون كخيار مستقبلي لتعويض لوك شاو في الصيف المقبل.

وراقب مسؤولو الشياطين الحمر كذلك الثنائي جوب بيلينجهام وفيليكس نميشا بجانب المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، مع ترجيح صعوبة إتمام صفقات الثلاثي الأخير خلال نافذة الانتقالات الشتوية في يناير.