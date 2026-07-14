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أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يتراجع عن إيدرسون.. وإيراولا يطلب صفقات جديدة علنًا!
تطورات متسارعة لنقل يوري تيليمانس إلى مانشستر يونايتد
أوضحت شبكة "سكاي سبورتس" أن مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات متقدمة للغاية مع نادي أستون فيلا للتعاقد مع لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس.
وتسعى إدارة الشياطين الحمر لتفعيل الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب والمقدر بنحو 36 مليون جنيه إسترليني.
تراجع مانشستر يونايتد عن ضم إيدرسون وأتالانتا يتحرك للتجديد
أشار الصحفي جيانلوكا دي مارزيو عبر شبكة "سكاي إيطاليا" إلى تراجع نادي مانشستر يونايتد عن إتمام صفقة التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي إيدرسون بعد ظهور بعض المخاوف البدنية خلال الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب في الولايات المتحدة أثناء مشاركته في نهائيات كأس العالم.
ورفض النادي الإنجليزي استكمال الصفقة بالصيغة المالية السابقة المقدرة بـ 38 مليون جنيه إسترليني.
وعلى خلفية ذلك، بدأ نادي أتالانتا تحركات فورية لتقديم عرض ضخم لتجديد عقد النجم البرازيلي حتى عام 2031 وضمان استمراره في صفوف الفريق الإيطالي.
آرسنال يقترب من بيع لياندرو تروسارد لصالح بشكتاش
كشف الصحفي دارميش شيث لشبكة "سكاي سبورتس" عن توصل ناديي آرسنال وبشكتاش التركي لاتفاق نهائي يقضي بانتقال المهاجم البلجيكي لياندرو تروسارد إلى الدوري التركي خلال الأسبوع الجاري.
وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 17 مليون جنيه إسترليني، مقسمة إلى 15.3 مليوناً كدفعة ثابتة و 1.7 مليون كإضافات وحوافز.
إنتر يستهدف ضم كورتيس جونز من ليفربول
أفاد الصحفي جيانلوكا دي مارزيو أن لاعب وسط ليفربول، كورتيس جونز، بات الهدف الرئيسي لنادي إنتر لترميم خط وسطه في الميركاتو الصيفي الحالي.
إنتر يبحث عن تعويض دومفريس بضم دجيد سبينس
أوضح الصحفي جيانلوكا دي مارزيو لشبكة "سكاي إيطاليا" أن نادي إنتر يضع الظهير الأيمن الإنجليزي دجيد سبينس، لاعب توتنهام كأحد الخيارات الأساسية المقترحة لتعويض رحيل الهولندي دينزل دومفريس الذي انتقل رسميًا لصفوف ريال مدريد الإسباني.
إيراولا يؤكد: ليفربول يحتاج للصفقات
في أول مؤتمر صحفي له قال المدير الفني الجديد لليفربول أندوني إيراولا: "بكل وضوح، لقد تعاقدنا مع لاعبين اثنين بالفعل ولكننا بحاجة إلى المزيد من اللاعبين ونحن نعلم ذلك تمامًا والإدارة تعمل على هذا الأمر".
وأضاف: "بصفتي مدربًا وبدافع الأنانية كنت أريد وجود اللاعبين هنا منذ اليوم الأول للمشاركة في تدريبات الفترة التحضيرية ولكننا نعلم أن كرة القدم لا تسير بهذه الطريقة دائمًا والجميع يبذل قصارى جهده لحسم هذه الصفقات".
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