AFP
أخبار الانتقالات | كونتي يرحب بمانشستر يونايتد وقرار نهائي بمستقبل إندريك وباريس يحاول "سرقة" نجم برشلونة"!
المرشح الأقرب لخلافة كاريك
قال الصحفي "صامويل لوكهورست" إن فابيان هوتسلر مدرب برايتون، هو المرشح الأقوى حاليًا من أجل تدريب مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري.
المدرب الحالي مايكل كاريك يمر بمرحلة صعبة للغاية بسبب سوء النتائج، مما جعل الأنباء تنتشر حول إمكانية إقالته مبكرًا والاستعانة بهوتسلر بدلًا منه لإنقاذ الموقف.
ويضع الشياطين الحمر العديد من الأسماء الأخرى على رأس المرشحين لخلافة كاريك، ومنهم أنطونيو كونتي وإيدي هاو وكيران مكينا.
ووفقًا للصحفي الإنجليزي، فإن كونتي يرحب كثيرًا بفكرة تدريب الفريق، ولكن النادي الإنجليزي لم يقم بأي مفاوضات مباشرة معه حتى الآن.
- AFP
مورينيو يرفض إعارة إندريك
كشفت شبكة "تي إن تي سبورتس" البرازيلية، عن إصرار جوزيه مورينيو على عدم التخلي عن المهاجم البرازيلي إندريك خلال منتصف الموسم الجاري 2026/2027.
وأشارت إلى أن البرتغالي يرفض فكرة رحيل اللاعب عن ريال مدريد بمنتصف الموسم على سبيل الإعارة، ويؤمن بأنه سيلعب دورًا هامًا مع الفريق.
ومن المتوقع أن يزداد إصرار مورينيو، بعدما ساهم البرازيلي في "ريمونتادا" ريال ضد روما، أمس، الأربعاء، وتسجيله هدفًا في انتصار فريقه الدراماتيكي 4/3 على ملعب الفريق الإيطالي، بالجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.
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ليساندرو قد يرحل عن مانشستر
قالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، إن هناك الكثير من الشكوك حول مستقبل ليساندرو مارتينيز مع مانشستر يونايتد، بسبب تصريحاته الأخيرة بعد الهزيمة من أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال.
اللاعب خرج علنًا من أجل انتقاد سياسات إدارة النادي في سوق الانتقالات، وهو ما تسبب في حالة من الغضب داخل العملاق الإنجليزي، مما ينذر بإمكانية مغادرة ليساندرو للفريق في الصيف القادم.
منافسة شرسة على مدافع برايتون
قرر كل من ريال مدريد وبايرن ميونخ وبرشلونة وتشيلسي، دخول السباق بقوة من أجل التعاقد مع المدافع الكرواتي لوكا فوسكوفيتش في الصيف المقبل.
وقال الصحفي "إكرم كونور" إن الاهتمام يتزايد بشكل لافت للتعاقد مع لاعب برايتون، تمهيدًا لقيام أحدهم بالحصول على خدماته في صيف عام 2027.
أليكس سكوت قد يرحل في يناير
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن بورنموث فتح الباب أمام رحيل لاعبه أليكس سكوت خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد محادثات مكثفة مع وكيل أعماله.
وأوضحت أن النادي سيطلب مبلغ يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن صاحب الـ23 سنة، وسيسمح برحيله في حالة عدم دخول الفريق في أي صراع للمنافسة على الهبوط.
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باريس يحاول إغراء جارسيا
كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، عن تخطيط باريس سان جيرمان للتعاقد مع مدافع برشلونة إريك جارسيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضحت أن باريس أبدى استعداده لعرض أكثر من 70 مليون يورو لضم جارسيا، مع التقدم بعرض مالي مميز من ناحية الراتب لإقناعه بالرحيل.
وعلى الجانب الآخر، يرتبط جارسيا بعقد طويل الأمد مع النادي الكتالوني، ولا توجد رغبة واضحة لديه من أجل الرحيل.
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