أخبار الانتقالات | ريال مدريد يحدد موعد حسم مصير نيكو باز ويخطط لصفقة جديدة.. وباركولا يختار ليفربول!





أكد الصحفي فابريزيو رومانو أن إدارة نادي ريال مدريد ستعقد اجتماعًا مع مسؤولي نادي كومو يوم الخميس القادم لتحديد مستقبل اللاعب نيكو باز.

ويفضل النادي الملكي تفعيل بند إعادة الشراء المقدر بنحو 9 ملايين يورو تمهيدًا لبيع اللاعب، في حين يأمل النادي الإيطالي في الإبقاء على شروط الاتفاق الحالي بين الطرفين.



