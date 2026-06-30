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أخبار الانتقالات | ريال مدريد يحدد سعر بيع نجمه.. وديوماندي يتحدث!
ريال مدريد يحدد سعر بيع إدواردو كامافينجا
أبدت إدارة نادي ريال مدريد استعدادها للنظر في العروض المقدمة لبيع لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا مقابل مبلغ يقارب ستين مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بحسب صحيفة "ستاندرد".
ويحظى النجم الفرنسي باهتمام ملموس من أندية آرسنال وباريس سان جيرمان وإنتر، ومن المتوقع أن يعقد كامافينجا جلسة مباحثات مع المدير الفني جوزيه مورينيو قبل اتخاذ أي قرار نهائي يخص مستقبله مع النادي الملكي.
آرسنال يتحرك لضم أليكس سكاوت
أوضحت بي بي سي سبورت أن إدارة نادي بورنموث رفضت الاستفسار المقدم من نادي آرسنال بشأن التعاقد مع لاعب الوسط الشاب أليكس سكاوت مؤكدة أن اللاعب ليس للبيع في الميركاتو الحالي.
ويسعى آرسنال لتدعيم خط وسطه باللاعب البالغ من العمر 22 عامًا وسط منافسة واهتمام من أندية كبرى مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي.
يان ديوماندي يتحدث
أعلن الإيفواري يان ديوماندي مهاجم لايبزيج لوسائل الإعلام أنه يتوقع مغادرة صفوف النادي الألماني الصيف الحالي وسط تقارير تربطه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان وليفربول.
وأوضح اللاعب أنه يركز حاليًا بشكل كامل مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قبل مواجهة النرويج مستنداً إلى أن وكيل أعماله هو من يتولى إدارة ملف مستقبله.
وفي المقابل، تلقت إدارة ليفربول صدمة قوية في مساعيها لضم المهاجم الإيفواري بعد توارد أنباء تفيد برغبة اللاعب صاحب الـ 19 عامًا في الانتقال إلى باريس سان جيرمان وتوصله لاتفاق على الشروط الشخصية مع بطل فرنسا وأوروبا، وبحسب ما ذكر موقع توك سبورت فإن الريدز قد يوجهون بوصلتهم نحو برادلي باركولا كبديل محتمل.
توتنهام يغري ساندرو تونالي براتب تاريخي
كشفت صحيفة ذا ميرور أن نادي توتنهام قدم عرضًا ضخمًا للاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي يتضمن عقدًا يمتد لستة مواسم براتب أسبوعي يصل إلى مئتين وخمسة وسبعين ألف جنيه إسترليني.
وسيجعل هذا العرض المالي تونالي اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي الإنجليزي متخطيًا الحوافز التي كان يتقاضاها هاري كين.
وأوضح موقع لندن ستاندرد أن إدارة نيوكاسل يونايتد تطالب بمبلغ مئة مليون جنيه إسترليني للتخلي عن النجم الإيطالي، وفي حال تلبية السبيرز لهذه المطالب المالية فإن اللاعب سيكون في طريقه للانضمام لكتيبة المدرب روبرتو دي زيربي.
مانشستر يونايتد يجهز الكشف الطبي للشاب كريستيان أوروزكو
أفاد الصحفي الكولومبي بيب سييرا أن نادي مانشستر يونايتد يقترب من إعلان التعاقد رسمياً مع لاعب الوسط الكولومبي الشاب كريستيان أوروزكو قادماً من فريق فورتاليزا الكولومبي.
وجاءت هذه الخطوة تفعيلاً للاتفاق المسبق الذي أبرم العام الماضي لضم اللاعب عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره.
وذكر التقرير أن موهبة كولومبيا وصل إلى المملكة المتحدة رفقة كبير كشافي الشياطين الحمر في أمريكا الجنوبية جوزيبي أنتوناتشيو لخضوع الفحص الطبي تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة تزامنًا مع يوم ميلاده في الثالث عشر من يوليو المقبل.
تشيلسي يدرس ضم ماكسينس لاكروا
أوضحت مصادر صحيفة ستاندرد سبورت أن نادي تشيلسي لم يقدم أي عرض رسمي حتى الآن للتعاقد مع ماكسينس لاكروا مدافع كريستال بالاس.
ويعد المدافع البالغ من العمر 26 عامًا والمتواجد حاليًا مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم من الأهداف الرئيسية لتدعيم صفوف البلوز في عهد المدرب الجديد تشابي ألونسو.
وتواصل الإدارة تقييم خياراتها الدفاعية في الوقت الذي تقترب فيه من حسم صفقة الإيطالي ماركو باليسترا من أتالانتا ومواصلة السعي لإقناع سندرلاند بالتخلي عن خدمات جرانيت تشاكا.
أستون فيلا يحدد سعرًا قياسيًا لبيع مورجان روجرز
ذكرت صحيفة ذا تيليجراف أن إدارة نادي أستون فيلا حددت مبلغ مئة وثلاثين مليون جنيه إسترليني كقيمة مالية للتخلي عن النجم الإنجليزي مورجان روجرز المطلوب بشدة في نادي آرسنال.