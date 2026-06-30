أخبار الانتقالات | ريال مدريد يحدد سعر بيع نجمه.. وديوماندي يتحدث!





أعلن الإيفواري يان ديوماندي مهاجم لايبزيج لوسائل الإعلام أنه يتوقع مغادرة صفوف النادي الألماني الصيف الحالي وسط تقارير تربطه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان وليفربول.

وأوضح اللاعب أنه يركز حاليًا بشكل كامل مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قبل مواجهة النرويج مستنداً إلى أن وكيل أعماله هو من يتولى إدارة ملف مستقبله.

وفي المقابل، تلقت إدارة ليفربول صدمة قوية في مساعيها لضم المهاجم الإيفواري بعد توارد أنباء تفيد برغبة اللاعب صاحب الـ 19 عامًا في الانتقال إلى باريس سان جيرمان وتوصله لاتفاق على الشروط الشخصية مع بطل فرنسا وأوروبا، وبحسب ما ذكر موقع توك سبورت فإن الريدز قد يوجهون بوصلتهم نحو برادلي باركولا كبديل محتمل.



