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أخبار الانتقالات | ريال مدريد وباريس في صراع.. ومعركة تركية في طرابزون سبور!
صراع بين ريال مدريد وباريس على موهبة يونايتد
أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية ، بأن النجم الشاب جي جي جابرييل بات قريبًا للغاية من مغادرة مانشستر يونايتد مع فتح نافذة الانتقالات الشتوية في يناير 2027، في ظل رفض إدارة الشياطين الحمر لمطالبه المالية وضمان حصوله على دقائق لعب مع الفريق الأول.
ويتصدر ريال مدريد السباق للتعاقد مع المهاجم الواعد بعد أن قدم له عرضًا واضحًا يمتد لثلاث سنوات بقيمة 10 ملايين يورو، بينما دخل باريس سان جيرمان في مفاوضات مكثفة مع ممثلي اللاعب لمزاحمة النادي الملكي، متفوقين في السباق على برشلونة وبايرن ميونخ اللذين تراجعت حظوظهما مؤخرًا.
ريال مدريد يراقب شرقي
كشف موقع "ترانسفير ماركت"، عن وضع إدارة نادي ريال مدريد لنجم خط وسط مانشستر سيتي، الفرنسي ريان شرقي، تحت المراقبة تمهيدًا للتحرك نحو ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ورغم التألق اللافت لصاحب الـ23 عامًا منذ انضمامه إلى السيتي ووصول قيمته السوقية إلى 110 ملايين يورو، إلا أن الغموض الذي يحيط بمستقبل النادي الإنجليزي بسبب العقوبات المحتملة من رابطة البريمييرليج قد يفتح الباب أمام الميرينجي لحسم الصفقة.
تشيلسي ومانشستر سيتي يلاحقان هداف كلوب بروج
ذكر موقع "تيم توك" وموقع "فوتبول ترانسفيرز"، أن ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي أرسلا كشافيهما يوم الأحد الماضي لمتابعة المهاجم الشاب نيكولو تريسولدي، نجم كلوب بروج البلجيكي، والذي نجح في تسجيل "هاتريك" أمام سينت ترويدن، ليكون الهاتريك الثالث له خلال 26 يومًا فقط بعد تألقه أيضًا أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا.
ويسعى تشيلسي تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو لتعزيز خط هجومه في ظل معاناة جواو بيدرو من الإصابات، بينما يقدر النادي البلجيكي قيمة مهاجمه المتألق بنحو 42 مليون جنيه إسترليني، وسط تمسك برفض رحيله في منتصف الموسم.
اتفاق شفهي بين تشيلسي وأليكس سكوت.. وبورنموث يرد بعرض قياسي
اتفاق شفهي بين تشيلسي وأليكس سكوت.. وبورنموث يرد بعرض قياسي
كشف الصحفي "سيمون فيليبس" عبر موقع "كوت أوفسايد"، عن توصل نادي تشيلسي لاتفاق شفهي مع لاعب وسط بورنموث، أليكس سكوت، حول الشروط الشخصية تمهيدًا لضمه في الأول من يناير المقبل، متفوقًا على ليفربول المهتم أيضًا باللاعب.
وفي المقابل، أشار موقع "تيم توك" إلى أن مالك نادي بورنموث، بيل فولي، صادق على تقديم عرض تاريخي وقياسي جديد على مستوى الرواتب في النادي لمحاولة إقناع صاحب الـ23 عامًا بالبقاء وتجديد عقده، رغم رفض اللاعب لعدة عروض تمديد سابقة ورغبته في خوض تجربة جديدة.
تحديث في ملف مدرب يونايتد: الكشف عن قيمة الشرط الجزائي لإيدي هاو وشروطه
في تطور جديد ومفصل لما أُثير أمس حول خلافة مايكل كاريك في مانشستر يونايتد، كشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية اليوم أن إدارة الشياطين الحمر ستضطر لدفع تعويض مالي يصل إلى 6 ملايين جنيه إسترليني لنادي نيوكاسل يونايتد إذا أرادت التعاقد مع المدرب إيدي هاو.
في الوقت ذاته، أكدت صحيفة "ذا صن" أن هاو يتابع مباريات مانشستر يونايتد عن كثب ويدون ملاحظاته الفنية، بينما أشارت صحيفة "إكسبريس" إلى أن المدرب الإنجليزي سيشترط اصطحاب طاقمه المعاون بالكامل إلى "أولد ترافورد" للموافقة على تولي المهمة.
معركة تركية لحسم مستقبل أونانا نهائيًا
أفاد موقع "أفريكا فوت" وموقع "فوتبول ترانسفيرز"، بأن نادي جالاتا سراي التركي دخل على خط المفاوضات لمنافسة طرابزون سبور على ضم حارس مرمى مانشستر يونايتد، الكاميروني أندريه أونانا، بعقد نهائي في الصيف المقبل.
ويقضي أونانا موسمه الثاني على سبيل الإعارة مع طرابزون سبور -الذي يضم أيضًا النجم المصري محمد صلاح- حيث نجح الحارس الكاميروني في استعادة بريقه، وتخطط إدارة مانشستر يونايتد لبيعه نهائيًا مقابل نحو 10 ملايين يورو فقط للتخلص من راتبه قبل دخول عقده عامه الأخير في 2028.
رامي بن سبعيني على أعتاب الرحيل المجاني عن دورتموند
ذكرت صحيفة "رور ناخريشتن" الألمانية، أن نادي بوروسيا دورتموند لم يقم بأي تحركات حتى الآن لتجديد عقد مدافعه الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري في صيف 2027، مما يمهد الطريق لرحيله في صفقة انتقال حر.
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