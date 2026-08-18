أخبار الانتقالات | تضارب ألفاريز وأزمة وكيله.. أندية سعودية تعيد طلب لياو والنصر يُحضر لـ"صفقة القرن"

كشفت مصادر إعلامية إسبانية عن تطورات متسارعة بشأن مصير الأرجنتيني خوليان ألفاريز، حيث أكد الإعلامي خوسيه ألفاريز عبر برنامج الشيرنجيتو أن اللاعب يشعر بالخيانة من إدارة أتلتيكو مدريد ومتمسك بالانتقال إلى برشلونة فقط رغم تلقيه اتصالًا من ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال وتجاهل مسؤولي ناديه الرد على طلباته.

فيما جزم الصحفي جوتا جوردي أن ألفاريز سيلعب في برشلونة بصورة قاطعة، قبل أن تفجر صحيفة آس مفاجأة عبر الصحفي خوسيه فيليكس دياز بتأكيده أن المهاجم الأرجنتيني يخطط لتغيير وكيل أعماله عقب إغلاق سوق الانتقالات بسبب طريقة إدارته للملف، فيما عاد خوسيه ألفاريز وجوردي جوتا وأكدا أن خوليان لن يفعل ذلك، وأن وكيله يقوم بكل ما يطلبه منه بالحرف الواحد.



