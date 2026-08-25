أخبار الانتقالات | برشلونة يتخلص من ثنائي جديد.. ومانشستر سيتي يخطب ود ليفربول وتشيلسي!

أفاد الصحفي فابريزيو رومانو بمراقبة نادي تشيلسي ومجموعة "بلو كو" للمدافع الإيطالي الشاب هونست أهانور البالغ من العمر 18 عامًا تمهيدًا للاستثمار في موهبته مستقبلاً.

ويعد اللاعب من أبرز العناصر الصاعدة في صفوف أتالانتا، حيث رفض النادي الإيطالي عرضين رسميين لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



