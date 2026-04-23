أخبار الانتقالات | رد أهلاوي على الاهتمام الأوروبي بيايسله وجوارديولا يحاول خطف هدف ريال مدريد
مانشستر مهتم بمدافع توتنهام
كشف موقع "ذا أثلتيك" عن اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع ميكي فان دي فين مدافع توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأوضح أنه من المتوقع اهتمام العديد من الأندية بصاحب الـ25 سنة، خاصة وأن توتنهام أصبح على وشك الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية "تشامبيونشيب".
ويتزامن ذلك مع اهتمام برشلونة كذلك بالمدافع الهولندي، في ظل بحث المدرب الألماني هانزي فليك عن قلب دفاع جديد لدعم صفوف فريقه.
جناح جديد في باريس
أكد لويس إنريكي مدرب لويس إنريكي لإدارة باريس سان جيرمان، أنه لا يريد القيام بعملية إحلال وتجديد في النادي الفرنسي الصيف المقبل.
ومع ذلك، فقط طلب الإسباني جلب بعض الوجوه الجديدة لفريقه في الميركاتو الصيفي، وعلى رأسها ماغنيس أكليوشي لاعب موناكو، باعتباره أحد أهم الأجنحة الواعدة في الدوري الفرنسي.
ويأتي ذلك رغم امتلاك الفريق للعديد من الأجنحة المميزة، وعلى رأسهم الرباعي برادلي باركولا وخفيتشا كفاراتسخيليا وديزيري دوي وعثمان ديمبيلي.
برونو يس للبيع
جعل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الأمور واضحة بخصوص مستقبل لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديش، بالتأكيد على أنه ليس متاحًا للبيع في الميركاتو الصيفي.
وقال الصحفي "صامويل لوكهورست" إن إدارة الشياطين الحمر تعتبر اللاعب من العناصر الهامة للغاية بمشروع النادي، ولا تخطط للتخلي عنه في أي وقت قريب.
وأوضح أن إدارة النادي سترفض أي محاولات من دوري روشن السعودي أو أي مكان آخر للتعاقد مع النجم البرتغالي، خاصة بعد المستويات المبهرة التي يقدمها مع الفريق هذا الموسم.
جوارديولا يحاول خطف هدف ريال مدريد
كشف الصحفي جوستافو ياروش عن اهتمام مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا، بالتعاقد مع إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي، والذي يعتبر من أبرز أهداف ريال مدريد بالميركاتو الصيفي المقبل.
وأوضح أن باريس سان جيرمان كذلك انضم مؤخرًا لسباق ضم النجم الأرجنتيني، ومنن غير المتوقع أن يمثل الشرط الجزائي في عقده بقيمة 121 مليون يورو أي مشكلة للنادي الفرنسي أو نظيره الإنجليزي.
اهتمام أوروبي بيايسله
دخل ماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي، ضمن دائرة اهتمامات بعض الأندية الأوروبية، بسبب المستويات المميزة التي يقدمها الراقي في الفترة الأخيرة.
وقال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن الأهلي لا يخطط بأي شكل من الأشكال للتخلي عن يايسله، حيث يعتبره النادي من أهم العناصر المحورية في مشروعه.
ويأتي ذلك بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، بعد التتويج بلقب المسابقة في النسخة الماضية.
تشيلسي يستهدف إيراولا
كشف الصحفي إدواردو بورجوس، عن اهتمام تشيلسي التعاقد مع أندوني إيراولا بعد إعلان رحيله عن بورنموث بنهاية الموسم الجاري.
وأكد أن المدرب الإسباني يعتبر على رأس المرشحين لقيادة البلوز بعد مغادرة ليام روسينيور للمنصب، ومن المقرر أن تكون مهمة التفاوض معه سهلة بسبب مغادرته لبورنموث بعد نهاية عقده.
أسئلة الأكثر شيوعًا
أطلقت منصة ثمانية بتاريخ 8 أغسطس 2025 وقبل افتتاح الموسم الرياضي، وبدأت بنقل السوبر السعودي لتكون مباراة الاتحاد والنصر الأولى عبرها.
البطولات المتاحة حصريًّا على منصة ثمانية هي:
- دوري روشن السعودي
- كأس خادم الحرمين الشريفين
- كأس السوبر السعودي
- دوري يلو للدرجة الأولى.
بالتأكيد، ستتاح المنصة على كافة متاجر التطبيقات وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.
يبدأ سعر اشتراك ثمانية بـ 58 ريال سعودي شهريًّا للباقة السنوية و70 ريال سعودي للباقة الشهرية مع خيار التقسيط الشهري من تمارا.
نعم سوف يتم توفير وسيلة مجانية لمتابعة الموسم بجودة أقل ومزايا محدودة مقارنة بباقة الاشتراك المدفوعة.
كما أن كل المشتركين الجدد مؤهلين لتجربة مزايا اشتراك ثمانية مجانًا لمدة 14 يوم.
التجربة المجانية تتطلب منك فقط تسجيل الدخول، وإدخال بيانات طريقة الدفع. وسنستخدم هذه البيانات لتأكيد اشتراكك بعد انتهاء مدة التجربة إن أحببت استئناف اشتراكك.
يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.
اشتراك ثمانية يضمن لك التجربة الأفضل لمشاهدة البطولات السعودية، بعدة مزايا:
- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.
- إعلانات أقل من التجربة المجانية.
- الاستوديو التحليلي.
- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.
- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.
- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.
- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.
- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.
- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026
- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.
يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.
ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.
نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.
مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.
نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.
كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).
نعم، وترددها هو:
النايل سات
التردد: 11236 ميجاهرتز.
الاستقطاب: عمودي.
معدل تصحيح الخطأ : 3/4.
معدل الترميز 27500.
العرب سات
التردد: 11919 ميجاهرتز
الاستقطاب: أفقي.
معدل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز : 27500.
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.