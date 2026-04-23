أخبار الانتقالات | رد أهلاوي على الاهتمام الأوروبي بيايسله وجوارديولا يحاول خطف هدف ريال مدريد

كشف موقع "ذا أثلتيك" عن اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع ميكي فان دي فين مدافع توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح أنه من المتوقع اهتمام العديد من الأندية بصاحب الـ25 سنة، خاصة وأن توتنهام أصبح على وشك الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية "تشامبيونشيب".

ويتزامن ذلك مع اهتمام برشلونة كذلك بالمدافع الهولندي، في ظل بحث المدرب الألماني هانزي فليك عن قلب دفاع جديد لدعم صفوف فريقه.