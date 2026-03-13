(C)Getty Images
أخبار الانتقالات | وكيلة هالاند ترد على شائعات برشلونة ومانشستر سيتي يجتمع مع وكيل ديمبيلي وليفربول يرد على فيرتس وريال مدريد
بيمينتا ترد على شائعات هالاند وبرشلونة
عقب خروج أنباء في "سبورت" عن اجتماع بين برشلونة ووكيلة إرلينج هالاند ليحصل النادي على "حق الرفض الأول" إذا قرر مانشستر سيتي، خرجت وكيلته رافائيلا بيمينتا لتوضيح الحقائق.
ونفت بيمينتا في تصريحات مع أحد البرامج التلفازية الإسبانية أن يكون الاجتماع قد حدث من الأساس، وشددت على سعادة هالاند في مانشستر سيتي لطالما الأوضاع الحالية في النادي لم تتغير.
وكيل ديمبيلي يجتمع مع سيتي
شوهد المدير الرياضي لمانشستر سيتي هوجو فيانا يتحدث مع وكيل عثمان ديمبيلي موسى سيسوكو في أحد الفنادق بمدريد على هامش لقاء النادي الإنجليزي مع ريال مدريد الأخير.
ونقلت "سبورت" الصورة الخاصة بالاجتماع بين فيانا وسيسوكو وأشارت إلى المفاوضات المتعثرة مؤخرًا بين باريس سان جيرمان وديمبيلي بخصوص عقد جديد بسبب مطالب اللاعب المرتفعة.
ليفربول يؤكد عدم صحة تقارير فيرتس وريال مدريد
نفت مصادر داخل ليفربول لموقع "تيم توك" أن يكون النادي الإنجليزي يسعى للتخلص من فلوريان فيرتس الصيف المقبل عبر بيعه إلى ريال مدريد.
وذكر التقرير أن إدارة ليفربول ترى في فيرتس مستقبل النادي، خصوصًا بعد تحسن مستواه في الآونة الأخيرة، قبل تعرضه للإصابة التي غيبته في اللقاءات الماضية.
أتلتيكو لا يمانع بيع خوليان ألفاريز
ذكرت "سبورت" أن أتلتيكو مدريد لا يمانع بيع نجمه خوليان ألفاريز في الصيف المقبل إذا وصلت عروض ضخمة للنجم الأرجنتيني.
وأوضح التقرير أن أتلتيكو يرفض فقط بيعه للمنافس المباشر برشلونة، ولكن لن يقف في طريق العروض من الدوري الإنجليزي الممتاز.
