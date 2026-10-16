أخبار الانتقالات | أنباء سعيدة بخصوص هاري كين وأردا جولر وسانشو يقترب من مجاورة كاربخال

دخل خيتافي في مفاوضات من أجل التعاقد مع جادون سانشو الذي أصبح لاعبًا حرًا عقب نهاية عقده مع مانشستر يونايتد هذا الصيف.

خيتافي الذي تعاقد مع داني كاربخال أيضًا بنفس الصيغة سيحاول إغراء الإنجليزي الذي بحسب الصحفي الإيطالي رفض عروضًا من قطر وأخرى أوروبية.