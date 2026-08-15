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أخبار الانتقالات | حقيقة مفاوضات نكونكو وبرشلونة وباريس سان جيرمان يحسم صفقتين
نفي شائعات نكونكو وبرشلونة
خرجت في الساعات الماضية شائعات ربطت كريستوفر نكونكو بالانتقال إلى برشلونة عقب قرار ميلان استبعاده من خططه للموسم المقبل.
ورد "فابريزيو رومانو" بالنفي على تلك الشائعات، مؤكدًا استبعاد نكونكو من خطط روبن أموريم بالفعل رفقة مجموعة من اللاعبين، ولكن عدم وجود اتصالات مع النادي الكتالوني.
جودت وفيران يصلان باريس
وصل الثنائي ميكا جودت وفيران توريس إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل إتمام انتقالهما لصفوف بي إس جي.
وسيدفع باريس 55 مليون يورو لضم جودت من أياكس بحسب التقارير، بينما ينص الاتفاق مع برشلونة على مبلغ 50 مليون يورو لشراء عقد توريس.
مارسيليا يعاقب هويبرج بسبب رفض نيوكاسل
سحب مارسيليا شارة قيادته من النجم الدنماركي إيميل بيير هويبرج عقب رفض الأخير الانتقال لصفوف نيوكاسل بعد عرض الأخير البالغ 15 مليون يورو.
وأوضحت "RMC" أن إدارة مارسيليا غاضبة من اللاعب الفريق لرفضه الصفقة عقب توصل الناديين لاتفاق بالفعل على انتقاله لتعويض رحيل برونو جيمارايش إلى آرسنال.
لاتسيو يعلن ضم فراتيزي
أعلن لاتسيو عن ضد دافيدي فراتيسي من إنتر على سبيل الإعارة بعد تعقيدات صباح الجمعة والحاجة لتغيير صيغة الصفقة.
واتفق الناديان في البداية على إعارة اللاعب مقابل مليون يورو وإلزامية شراء مقابل 14 مليونًا مرتبطة بمشاركات اللاعب ومركز لاتسيو بالدوري، لترفض الرابطة الإيطالية الصفقة بسبب غياب السيولة عن لاتسيو، ليتغير الاتفاق إلى إعارة مقابل خمسة ملايين وأحقية شراء بعشرة ملايين إضافية.
اعتزال إيموبيلي
أعلن باريس إف سي عن اعتزال نجمه الإيطالي شيرو إيموبيلي كرة القدم بسن السادسة والثلاثين عقب مشوار مطول بالملاعب.
وسبق أن حمل إيموبيلي ألوان يوفنتوس وإشبيلية وبوروسيا دورتموند وتورينو، ولكن أبرز محطاته كانت مع لاتسيو حيث تُوج بالحذاء الذهبي الأوروبي وهداف الدوري الإيطالي.
خاكبو يقترب من توتنهام
بحسب "فوتبول إنترناشونال" الهولندية، توصل كودي خاكبو لاتفاق بالفعل شخصي مع توتنهام، ما يمهد لبداية المفاوضات بين ليفربول وسبيرز.
انتقال خاكبو إلى سبيرز سيفتح المجال لتحرك ليفربول لضم الثنائي إبراهيما مباي وبرادلي باركولا بحسب التقارير في إنجلترا.
كومو يستهدف ديلاب
عقب فشل محاولاته لضم مويس كين، تحرك كومو في الساعات الأخيرة لضم مهاجم تشيلسي ليام ديلاب بحسب "سكاي".
وسيحاول كومو استغلال العلاقات القوية مع البلوز عقب صفقة تريفور شالوباه لحسم صفقة ديلاب على سبيل الإعارة بحسب التقرير.
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