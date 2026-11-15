أخبار الانتقالات | نجم البرازيل يغازل مانشستر يونايتد وبرشلونة يغير موقفه من كوندي

قال جناح البرازيل وبورنموث الشاب رايان إنه مشجع لمانشستر يونايتد منذ الصغر بسبب حبه لكريستيانو رونالدو، وذلك في تصريحات مع ESPN بنسختها البرازيلية.

وسبق وارتبط رايان بعرض واهتمام من العملاق الإنجليزي قبل انتقاله لصفوف بورنموث حيث يجذب الانتباه ويتألق بقوة في البريميرليج.