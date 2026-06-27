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أخبار الانتقالات | ميلان يدفع 70 مليونًا في جونسالو راموش وتشيلسي يحسم صفقة لاكروا وجرينوود يرفض الهلال
ميلان يحسم صفقة جونسالو راموش
أكدت "سكاي" توصل ميلان لاتفاق مع باريس سان جيرمان من أجل ضم مهاجمه ولاعب البرتغال جونسالو راموش في صفقة قد تصل قيمتها إلى 70 مليون يورو.
وبحسب التقرير، خضع اللاعب بالفعل للفحص الطبي أثناء تواجده بمعسكر منتخب بلاده بالولايات المتحدة لكأس العالم، وسيعلن عن الصفقة رسميًا عقب انتهاء مشاركته بالبطولة.
تشيلسي يحسم لاكروا
نجح تشيلسي في التوصل لاتفاق مع كريستال بالاس من أجل ضم مدافع منتخب فرنسا ماكسينس لاكروا بحسب "ليكيب".
وستصل قيمة الصفقة إلى قرابة 55 مليون يورو بحسب التقارير القادمة من إنجلترا وفرنسا.
نيوكاسل يرفض عرض آرسنال من أجل برونو
أوضحت "ESPN" أن آرسنال تلقى جوابًا بالرفض فيما يخص عرضه لضم متوسط ميدان نيوكاسل برونو جيمارايش.
قائد نيوكاسل الذي يتواجد في صفوف منتخب البرازيل بكأس العالم حاليًا يعده النادي الإنجليزي غير معروضًا للبيع من الأساس بحسب التقرير.
جرينوورد يرفض الهلال من أجل روما
ذكرت "كورييري" أن ميسون جرينوود متمسك بالانتقال لصفوف روما هذا الصيف، ورفض عروضًا من فنربخشه والهلال.
لاعب مارسيليا تقدر قيمته في حدود 50 مليون يورو، مع العلم أن نصف مبلغ انتقاله لأي فريق سيذهب لمانشستر يونايتد بحسب اتفاقه مع مارسيليا وقت بيعه له.