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أخبار الانتقالات | ميلان يستهدف بردغجي وحارس جديد في مانشستر سيتي
برونو في آرسنال
أعلن آرسنال رسميًا عن تعاقده مع قائد نيوكاسل ونجم خط وسط البرازيل برونو جيمارايش بعقد طويل الأمد، دون الكشف عن مدته أو قيمة الصفقة التي قدرت في حدود تسعين مليون يورو.
برشلونة يرفع عرضه لضم رودري
قالت "موندو" إن برشلونة يعي جيدًا أن العرض الأولي الذي قدمه بقيمة 45 مليون يورو لضم رودري لن يكون كافيًا وسيحتاج لتحسينه لإقناع سيتي ببيع لاعبه.
وذكرت "سكاي" أن سيتي متمسك بالحصول على 60 مليون يورو كمبلغ أساسي وحوافز إضافية ترفع قيمة الصفقة الخاصة ببيع رودري إلى قرابة 75 مليون يورو.
ميلان يستهدف بردغجي
أوضح "فابريزيو رومانو" أن ميلان الصيف الماضي كان يحاول بجدية ضم روني بردغجي ولكن برشلونة حسم صفقة ضم السويدي الشاب، والآن تجددت شائعات النادي الإيطالي واللاعب الذي قد يغادر برشلونة هذا الصيف بحسب "كالتشيو ميركاتو".
وقال الصحفي الإيطالي إن بردغجي سينتظر لنهاية الميركاتو لتوضيح موقفه مع النادي الكتالوني، وسط أنباء أيضًا عن أياكس وليس فقط ميلان.
فيورنتينا يضم ماتانتونو
أعلن فيورنتينا رسميًا عن تعاقده مع فرانكو ماتانتونو قادمًا من صفوف ريال مدريد بصيغة الإعارة، ودون وجود بنود بأحقية الشراء بحسب مصادر إيطالية.
رولي في الطريق إلى سيتي
حسم مانشستر سيت صفقة انضمام جيرونومو رولي من صفوف مارسيليا لتعويض انتقال جيمس ترافورد إلى ليدز في الأيام الماضية.
وينضم الأرجنتيني بعقد لمدة عامين بحسب "فابريزيو رومانو"، في صفقة تقدر قيمتها في حدود مليوني يورو فقط بحسب "BBC".
نايف أكرد إلى سوسييداد
سينضم قلب الدفاع المغربي نايف أكرد إلى صفوف ريال سوسييداد على سبيل الإعارة من مارسيليا بحسب "سانتي أونا"، وذلك عقب ارتباطه أيضًا بيوفنتوس ونابولي في الأيام الأخيرة.
وسيوقع أكرد عقدًا مقابل 4 مليون يورو للإعارة، وأحقية شراء بقيمة 11 مليون يورو لسوسييداد بحسب الصحفي الفرنسي.
لاوتارو يحاول إقناع روميرو
ذكرت "لاجازيتا" أن لاوتارو مارتينيز وخافيير زانيتي، قائد ونائب رئيس إنتر، تواصلا بشكل شخصي مع مواطنهما الأرجنتيني كوتي روميرو لإقناعه بالانضمام لبطل إيطاليا.
وتأتي تلك الأنباء عقب الحديث عن اقتراب أتلتيكو مدريد من حسم الصفقة عقب تفوقه على إنتر الذي يملك اتفاقًا مع توتنهام وليس مع اللاعب، بالإضافة لعدم قدرته على بيع بنجامين بافارد لفك مساحة في الدفاع.
أراوخو في ليفربول
توصل ليفربول لاتفاق مع برشلونة من أجل التعاقد مع قائده رونالدو أراوخو.اقرأ التفاصيل.
أبرز تصريحات برونو جيماريش عقب انتقاله إلى آرسنال
أعرب الدولي البرازيلي برونو جيماريش عن سعادته البالغة بالانضمام لصفوف آرسنال، مؤكداً حاجته لخوض تحدٍّ جديد بعد الحديث مع أرتيتا وأكد شغفه بالفوز بالألقاب وكتابة التاريخ مع الفريق، معتبراً نفسه "محارب" النادي الذي لن يستسلم أبداً.
فيران توريس يبلغ برشلونة برغبته في الانتقال إلى باريس سان جيرمان
أفادت مصادر لشبكة إي إس بي إن أن المهاجم الإسباني فيران توريس أبلغ إدارة نادي برشلونة رسمياً برغبته في مغادرة الفريق والتوقيع لصفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وجاء هذا التطور عقب توصل صاحب ال 26 كدة عامًا لاتفاق كامل على الشروط الشخصية مع بطل أوروبا، حيث أبدى حماسه لخوض تجربة جديدة تحت قيادة مدربه السابق في المنتخب الإسباني لويس إنريكي.
ومع دخول توريس العام الأخير في عقده، لا تضع إدارة برشلونة أي عوائق أمام رحيله بشرط التوصل لاتفاق مالي مجدٍ مع النادي الباريسي يقارب 50 مليون يورو، مما يسرع مساعي النادي الكتالوني للحصول على مهاجم جديد هذا الصيف لتعويض الرحيل السابق لروبرت ليفاندوفسكي.
اهتمام فنربخشه بضم لوكاكو يمهد طريق رحيل جيسوس عن آرسنال
أفادت شبكة سكاي أن فنربخشه التركي يبدي اهتماماً بضم بلجيكي نابولي روميلو لوكاكو الذي يرحب بالتجربة، حيث يقدر ناديه قيمته ب 8.6 ملايين إسترليني.
ويسعى نابولي للتخلص من لاعبين لتمهيد الطريق نحو التعاقد مع البرازيلي جابرييل خيسوس مهاجم آرسنال الذي يدخل عامه الأخير.
وتطلب إدارة آرسنال مبلغاً يتراوح بين 18 و20 مليون إسترليني للموافقة على بيع جيسوس هذا الصيف.
ليفربول يحدد موعد الكشف الطبي لأراوخو
أفادت شبكة سكاي سبورتس بتحديد ليفربول لموعد الكشف الطبي للنجم الأوروجوياني رونالد أراوخو من برشلونة.
وكان النادي الإنجليزي قد توصل لاتفاق يقضي بتحمله راتب اللاعب في فترة إعارة لمدة عام، على أن يوجد خيار شراء غير إلزامي بقيمة 55 مليون يورو.
لوس أنجلوس جالاكسي يعلن تعاقده مع سيرجي روبيرتو
أعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي رسمياً تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني سيرجي روبيرتو في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن نادي كومو الإيطالي.
ويمتد عقد قائد برشلونة السابق مع النادي الأمريكي حتى 30 يونيو 2028، مع وجود خيار يتيح التمديد لموسم إضافي (2028-2029).
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