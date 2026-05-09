أخبار الانتقالات | طلب خاص من مورينيو لريال مدريد بخصوص الصفقات وبرشلونة يحدد بديل راشفورد في باريس

ذكرت "آس" أن ريال مدريد في مفاوضات مع جورج مينديش، وكيل جوزيه مورينيو، المعلومات التي أكدتها "سكاي" و"أتلتيك"، وقال الأخيرة إن المدرب البرتغالي يرحب بالأمر، ولكن في نفس الوقت لا يمانع البقاء في بنفيكا الموسم المقبل.

وذكرت "سكاي" أن مورينيو طلب من إدارة ريال مدريد تحكم شامل في سوق الانتقالات وتلبية كل مطالبه فيما يخص التعاقدات، الأمر الذي يتعارض مع سياسات الملكي وإدارته المشرفة على حركة اللاعبين في النادي.