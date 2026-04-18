أخبار الانتقالات | مدرب ميسي الجديد في إنتر ميامي وخيارات برشلونة لخلافة ليفاندوفسكي

أوضح "فابريزيو رومانو" أن إنتر ميامي لا يملك خططًا لرحيل المدرب الحالي جييرمو هويوس، وسيعطيه فرصة لقيادة الفريق في الشهور المقبلة وإثبات أحقيته بالمنصب.

هويوس تم تعيينه عقب رحيل خافيير ماسكيرانو المفاجيء في الأيام الماضية، وسط تقارير تحدثت عن خلافات مع الإدارة وأخرى أشارت إلى ظروف شخصية دفعت الأرجنتيني إلى هذا القرار.