أخبار الانتقالات | آرسنال يحاول استغلال أزمة ريال مدريد وكيليان مبابي .. وصراع بين برشلونة وليفربول على موهبة توتنهام

أكد الصحفي مايكل جيانوني أن لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريجيز على وشك الرحيل عن مينيسوتا يونايتد الأمريكي في الأسبوع المقبل، حيث انتهت التجربة بمشاركته في ست مباريات فقط منذ الانضمام له في فبراير 2026.

ومن المقرر أن يصبح الكولومبي لاعبًا حرًا بدءًا من يونيو المقبل، دون مؤشرات حول خطوته التالية، في ظل استعداده للمشاركة في كأس العالم 2026.