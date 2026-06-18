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علي سمير

أخبار الانتقالات | ريال مدريد يراقب نجم المغرب ويستعد لخطف أوليسي وراشفورد يتمسك ببرشلونة!

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انتقالات
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ليفربول
مانشستر سيتي
بايرن ميونخ
باريس سان جيرمان
مايكل أوليسي
ماركوس راشفورد
أيوب بوعدي
إنزو فرنانديز
دومينيك سوبوسلاي
يان ليوناردو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 18 يونيو 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • enzo-fernandez(C)Getty Images

    إنزو فيرنانديز ضمن قائمة رباعية

    كشف الصحفي فابريتسيو رومانو، عن استهداف ريال مدريد للتعاقد مع إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

    وقال إن ريال وضع قائمة مكونة من 4 لاعبين لدعم خط الوسط، في انتظار القرار النهائي بخصوص الصفقة القادمة بهذا المركز، وفقًا لرؤية المدرب جوزيه مورينيو.

    وفي سياق متصل، أشار رومانو إلى أن نيكو باز سيبقى في كومو لعام آخر، مع اقتراب داني سيبايوس من الرحيل عن سانتياجو برنابيو.

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  • سوبوسلاي لن يرحل

    يرفض نادي ليفربول الإنجليزي، فكرة التخلي عن لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي هذا الصيف، باعتباره أحد أهم العناصر بصفوف فريق المدرب الجديد أندوني إيراولا.

    موقع "تيم توك" قال إن ليفربول لن يبيع سوبوسلاي، بل يفكر في التعاقد مع لاعب وسط جديد بجواره، ويستهدف آدم وارتون نجم كريستال بالاس خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    عرض منتظر لأوليسي

    كشف الصحفي "خوسيه فيليكس دياز" عن تخطيط ريال مدريد للتعاقد مع مايكل أوليسي جناح بايرن ميونخ، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026.

    وقال إن الثنائي فلورنتينو بيريز وجوزيه مورينيو، يؤمنان بأنه الصفقة المناسبة لقيادة المشروع الجديد في ريال مدريد بجوار كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

    ومن المتوقع أن يتقدم ريال بعرض يصل إلى 150 مليون يورو بصورة مبدئية لضم نجم بايرن، وربما يرتفع إلى 200 مليون لإقناع النادي البافاري بالتخلي عن اللاعب.

  • Alex-Scott(C)Getty Images

    آرسنال يستهدف أليكس سكوت

    قال الصحفي الإنجليزي أليكس كروك، إن آرسنال يدرس فكرة التقدم بعرض للتعاقد مع أليكس سكوت لاعب وسط بورنموث خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    ميكيل أرتيتا يرى أن اللاعب صاحب الـ22 سنة، يمكنه تقديم الإضافة اللازمة بخط وسط المدفعجية، ولكن أي صفقة محتملة ستصل قيمتها إلى 80 مليون جنيه استرليني، وسط منافسة من مانشستر يونايتد وليفربول.

  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    تدعيم ثنائي لمانشستر سيتي

    كشف موقع "ذا أثلتيك" عن خطة المدرب إنزو ماريسكا، من أجل تدعيم خط وسط مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

    وأشار إلى أن إليوت أندرسون يعتبر الهدف الرئيسي للمدرب الإيطالي، وسط محادثات مستمرة مع نوتنجهام فورست للحصول على خدماته.

    ولكن إليوت ليس الوحيد، سيتي يريد بجواره الإيطالي ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد، لتقوية وسط الفريق استعدادًا للموسم القادم، في تدعيم ثنائي قد تصل قيمته 200 مليون جنيه استرليني لضمهما معًا.

  • راشفورد متمسك ببرشلونة

    كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تمسك ماركوس راشفورد بفكرة اللعب لبرشلونة، رغم عدم قيام النادي الكتالوني بتفعيل بند الشراء في عقده.

    وأوضحت أنه على الرغم من صعوبة عودة اللاعب للنادي الكتالوني بعد انتهاء فترة إعارته من مانشستر يونايتد، إلا أن النادي يدرس الموقف من بعيد، وسط رفض تام من الشياطين الحمر لخروجه معارًا مرة أخرى.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    ليفربول يضغط من أجل ديوماندي

    رغم التقارير الإسبانية حول دخوله ضمن اهتمامات ريال مدريد، إلا أن ليفربول بدأ يضغط لحسم صفقة التعاقد مع يان ديوماندي لاعب لايبزيج الألماني هذا الصيف.

    الصحفي فابريتسيو رومانو، قال إن أندوني إيراولا مصمم على ضم الجناح الشاب، ولكن لايبزيج يقدر قيمته بـ100 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يحاول الريدز تخفيضه.

    باريس سان جيرمان كان مهتمًا بضم ديوماندي، ولكنه قرر تجميد المفاوضات، انتظارًا لما ستسفر عنه محادثات التجديد مع برادلي باركولا.

  • ريال مدريد يراقب نجم المغرب

    أكد الصحفي رامون ألفاريز دي مون، أن ريال مدريد أصبح من ضمن المهتمين بالتعاقد مع أيوب بوعدي لاعب منتخب المغرب، الذي أبهر الجميع بمستواه أمام البرازيل في كأس العالم 2026.

    وأشار إلى أن لاعب الوسط الشاب، يعتبر من العناصر المميزة التي يراقبها ريال في المونديال، تمهيدًا لإمكانية التقدم بعرض إلى ليل الفرنسي للحصول على خدماته.