أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يراقب فينيسيوس والأهلي يحسم مصير محرز ويقرر التخلص من ثنائي أجنبي

كشفت "الرياضية" عن خطط الأهلي بطل آسيا فيما يخص الموسم المقبل في سوق الانتقالات، وقالت إن النادي قرر التخلي عن الثنائي إنزو ميلوت وماتياس دامس.

وأوضح التقرير أن القرار جاء بناء على توصية من المدرب ماتياس يايسله، والذي سيقدم تقريره النهائي بخصوص طلباته لدعم الفريق بحلول نهاية الموسم.

وفي نفس السياق، أفاد التقرير بأن لا توجد أي نية من قبل الأهلي للتخلي عن خدمات قائده رياض محرز، وأن النجم الجزائري مستمر مع الفريق الموسم القادم.