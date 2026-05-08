Getty Images
أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يراقب فينيسيوس والأهلي يحسم مصير محرز ويقرر التخلص من ثنائي أجنبي
الأهلي يحسم مصير محرز
كشفت "الرياضية" عن خطط الأهلي بطل آسيا فيما يخص الموسم المقبل في سوق الانتقالات، وقالت إن النادي قرر التخلي عن الثنائي إنزو ميلوت وماتياس دامس.
وأوضح التقرير أن القرار جاء بناء على توصية من المدرب ماتياس يايسله، والذي سيقدم تقريره النهائي بخصوص طلباته لدعم الفريق بحلول نهاية الموسم.
وفي نفس السياق، أفاد التقرير بأن لا توجد أي نية من قبل الأهلي للتخلي عن خدمات قائده رياض محرز، وأن النجم الجزائري مستمر مع الفريق الموسم القادم.
سيتي يراقب فينيسيوس
قال موقع "تيم توك" إن مانشستر سيتي يراقب عن كثب تطورات مستقبل فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد في الآونة الأخيرة.
وذكر التقرير أن عدم تمديد البرازيلي عقده مع الملكي المنتهي في يونيو من العام المقبل حتى الآن يفتح باب التكهنات بخصوص إمكانية بيعه الصيف القادم لتجنب خسارته مجانًا من قبل ريال.
بايرن يفعل مفاوضاته لضم جوردون
قالت "ديلي ميل" إن بايرن ميونخ بدأ رسميًا مفاوضاته مع نيوكاسل من أجل التعاقد مع نجمه أنتوني جوردون في الصيف المقبل.
وقال التقرير إن هناك فارقًا في العرض والطلب بين الناديين يصل إلى قرابة ثلاثين مليون يورو، ما بين عرض بايرن وطلبات نيوكاسل للجناح.
باركولا مرشح لترك باريس
قالت "سكاي" في نسختها الألمانية إن برادلي باركولا مرشح لمغادرة باريس سان جيرمان الصيف المقبل بسبب عدم المشاركة بشكل منتظم كأساسي.
وأورد التقرير بأن الثلاثي آرسنال، برشلونة، وليفربول مهتمون بالتعاقد مع النجم الفرنسي الشاب إذا أصبح متاحًا في سوق الانتقالات.
برشلونة يضح حدوده في صفقة ألفاريز
ذكرت "موندو" أن برشلونة لن يتخطى مبلغ المائة مليون يورو كقيمة لصفقة ضم خوليان ألفاريز المحتملة من أتلتيكو مدريد الصيف القادم.
وأوضحت التقارير بأن أتلتيكو يضع سعرًا لنجمه الأرجنتيني في حدود 120 مليون يورو على الأقل، وينتظر ليرى إذا كان الأرجنتيني سيطلب الرحيل في الأسابيع القادمة لمعرفة خطوته القادمة.