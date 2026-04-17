Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي ينافس برشلونة على توقيع نجم بالميراس وتشيلسي يؤمن كايسيدو من إغراء ريال مدريد
صراع بين سيتي وبرشلونة على كونسيساو
بحسب "ديلي ميل"، يحظى مهاجم بالميراس الشاب إدواردو كونسيساو بإعجاب من العملاقين برشلونة ومانشستر سيتي، ودخل الأخيران في صراع لضم البرازيلي.
كونسيساو، 16 عامًا، لم يلعب مع الفريق الأول بعد ولكن سعره بحسب التقرير وصل إلى خمسين مليون يورو، وسبق ورفض ناديه عرضًا من نيوكاسل لخطفه باكرًا.
تشيلسي يؤمن كايسيدو
كشف "فابريزيو رومانو" عن وجود اتفاق وشيك بين تشيلسي ونجمه مويسيس كايسيدو من أجل تمديد عقده الحالي لعامين إضافيين، ليصل إلى 2033.
وتأتي تلك الأنباء عقب خروج تصريحات من اللاعب ترحب بفكرة اللعب في ريال مدريد في المستقبل حال اهتمام النادي الملكي بحسب صحيفة "آس".
ليفربول قد يتخلص من تسعة لاعبين هذا الصيف
أوضحت "تيليجراف" أن ليفربول سيقوم بحملة بيع كبرى في الصيف المقبل قد تصل إلى مغادرة تسعة لاعبين من صفوف الفريق الأول.
أندي روبرتسون ومحمد صلاح سيغادران بنهاية العقد، ولكن أمثال جوي جوميز الذي ارتبط بعرض من ميلان وآخر من كريستال بالاس، وأليكسيس ماك أليستر مرشحان أيضًا للرحيل.
ميلان يعود إلى فلاهوفيتش
ذكرت "لاجازيتا" أن ميلان أعاد إحياء اهتمامه بالتعاقد مع نجم يوفنتوس دوشان فلاهوفيتش في ظل انتهاء عقده الحالي في يونيو المقبل وعدم التوصل لاتفاق لمده.
وسبق وعمل فلاهوفيتش مع مدرب ميلان الحالي ماسيمليانو أليجري في يوفنتوس، ويرتبطان بعلاقة قوية قد تشجع ميلان لإعادة لم الشمل بين الثنائي.