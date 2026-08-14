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أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يرفض عرض برشلونة الجديد من أجل رودري ومهلة تشيلسي لبيع إنزو توشك على الانتهاء
مهلة للتعاقد مع إنزو
قام نادي تشيلسي الإنجليزي، بمنح مهلة لأي طرف يريد التعاقد مع إنزو فيرنانديز لاعب الفريق، حتى الساعة الخامسة من يوم الجمعة، من أجل التقدم بعرض رسمي.
وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن تشيلسي يقدر إنزو بمبلغ 120 مليون جنيه استرليني، ولن يبيعه لمانشستر سيتي بأقل من هذا المبلغ.
وبحسب التقارير، لم يصل لتشيلسي بعد أي عروض رسمية مع دخول صباح الجمعة، مع خروج أنباء من الأرجنتين عن عرض من سيتي بقيمة 120 مليون يورو وليس استرليني لإنزو، العملة التي يرفضها تشيلسي ويطلب تلبية مطالبه بدقة.
ريندرز للقادسية
أكد "فابريزيو رومانو" توصل مانشستر سيتي والقادسية لاتفاق بخصوص انتقال تيجاني ريندرز لصفوف النادي السعودي في الساعات المقبلة.
وبحسب الصحفي الإيطالي، سيدفع القادسية 61 مليون يورو لضم الهولندي، بينما سيرتبط اللاعب بعقد مع ناديه الجديد حتى 2030.
سيتي يرفض عرض برشلونة الجديد من أجل رودري
رفض مانشستر سيتي عرضًا جديدًا من برشلونة للتعاقد مع رودري مقابل 55 مليون يورو وعشرة ملايين إضافية في صورة حوافز بحسب "موندو".
وقالت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني إن إتمام عملية بيع فيران توريس إلى بي إس جي رسميًا بالساعات المقبلة مقابل خمسين مليون يورو قد تسهل مهمة تلبية مطالب سيتي.
وشوهد رودري وهو متجه من مدريد إلى مانشستر مساء الخميس ليلتحق بتدريبات ناديه عقب خضوعه لجراحة بعد كأس العالم للتعافي من مشكلة في الظهر.
خوليان يلتزم سلاح الدبلوماسية في وجه أتلتيكو
أوضحت "موندو" أن خوليان ألفاريز قرر الالتزام في تدريبات أتلتيكو مدريد والتعامل باحترافية رغم رفض ناديه الموافقة على عرض بيعه إلى برشلونة.
وذكر التقرير أن خوليان تحدث مع مدربه دييجو سيميوني ولكن لم يعجبه رده بخصوص رفض رحيله، ولكن اختار طريق الدبلوماسية بالانتظام في التدريبات ورفض العصيان، مع الاستمرار في المطالبة بالرحيل.
وصول سبينس إلى ميلانو
وصل دجيد سبينس مساء الخميس إلى ميلانو من أجل إتمام انتقاله رسميًا إلى إنتر قادمًا من صفوف توتنهام.
وسيوقع الإنجليزي الدولي على عقد لخمسة أعوام براتب 2.6 مليون يورو بحسب التقارير، ويتحصل توتنهام على مبلغ يصل إلى 35 مليون يورو.
يوفنتوس يتراجع عن سوزوكي
تراجع يوفنتوس عن فكرة استعارة زيون سوزوكي من باريس سان جيرمان عقب إتمام انتقاله من بارما في الساعات المقبلة بحسب "جيانلوكا دي مارزيو".
وبحسب الصحفي الإيطالي، سيركز يوفنتوس على استعارة جييرمو فيكاريو من صفوف توتنهام بدلًا من النجم الياباني.
بالاس يتم صفقة خلايلة
أتم كريستال بالاس كل الإجراءات المطلوبة من أجل ضم عنان خلايلة من صفوف يونيون سان خيلواز مقابل قرابة 28 مليون يورو بحسب "فابريزيو رومانو".
وكان الإسرائيلي قد فشل في اجتياز الفحص الطبي في إنتر رغم الاتفاق بين النادي الإيطالي ونظيره البلجيكي على صفقة تقدر في حدود 22 مليون يورو.
يوفنتوس يضم لوكومي
توصل يوفنتوس لاتفاق من أجل التعاقد مع جون لوكومي من صفوف بولونيا بحسب "سكاي".
وسينضم قلب الدفاع الكولومبي مقابل عشرين مليون يورو وعقد لم يتم الكشف عن مدته ولكن يتوقع أن يكون حتى 2030.
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