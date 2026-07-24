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أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يستهدف ثنائي تشيلسي وريال مدريد يضحي بتشواميني
ريال يفتح باب رحيل تشواميني
ذكرت "صن" أن ريال مدريد أصبح منفتحًا على فرضية رحيل أوريليين تشواميني في انتقالات الصيف الجارية، وسط اهتمام قوي بحسب الصحيفة البريطانية من مانشستر يونايتد بمتوسط الميدان الفرنسي.
وفي المقابل، أفاد "نيكولا شيرا" بوجود ضغط من قبل الفرنسي الآخر في وسط مدريد، إدواردو كامافينجا، من أجل إثبات نفسه بالمعسكر الإعدادي هذا الصيف والبقاء مع الملكي رغم التقارير عن رغبة في التخلص منه هو الآخر.
إنتر يفاوض توتنهام من أجل روميرو وبرشلونة يراقب
أوضح "فابريزيو رومانو" أن إنتر وتوتنهام في مفاوضات ليست بالسهلة فيما يخص كوتي روميرو، الأرجنتيني الذي سيغادر سبيرز هذا الصيف عقب ضم ماركوس سينيسي وبول فان هيكي.
ويراقب برشلونة وضع روميرو ولكن لا يمكنه في الوقت الراهن دخول الصفقة بسبب حاجته للبيع أولًا في الخط الخلفي، وبحسب "سبورت" سيكون هدفه الرئيسي هو أيمريك لابورت لدعم الدفاع.
حقيقة رحيل دي بروينه ولوكاكو عن نابولي
تحدث جيوفاني مانا، المدير الرياضي لنابولي، عن مستقبل الثنائي البلجيكي كيفن دي بروينه وروميلو لوكاكو، وأوضح أن الثنائي مستمر في الوقت الراهن.
وبخصوص تصريحات دي بروينه عن المدرب الأسبق لنابولي أنطونيو كونتي، قال مانا للإعلام إن الأمر لم يعجبه ولكن القرار يبقى للنقاش عند عودة اللاعب من العطلة، في ظل ارتباطه بعقد لعام إضافي بعد.
سيتي يستهدف ثنائي تشيلسي
قال "كوت أوفسايد" إن مانشستر سيتي بقيادة إنزو ماريسكا مهتم بضم ثنائي من فريقه السابق لدعم صفوفه هذا الصيف.
ويدور الحديث حول إنزو فيرنانديز الذي ارتبط بمغادرة البلوز، بالإضافة للظهير مالو جوستو، واللاعبان حاليًا في عطلة ما بعد المونديال.
بن ناصر يقترب من الغرافة
قال "فابريزيو رومانو" إن النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر في تقريبه للانتقال لصفوف الغرافة القطري مجانًا.
ويعمل بن ناصر الذي يملك عقدًا مع ميلان على فسخ عقده مع العملاق الإيطالي وديًا والانتقال بعدها لصفوف النادي القطري.
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