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أخبار الانتقالات | ليفربول يعلن عن ضم مونيوز ويقترب من دياموندي ونجم هولندا يعلن انتقاله إلى توتنهام
ليفربول يضم مونيوز
أعلن ليفربول رسميًا عن تعاقده مع فيكتور مونيوز، جناح أوساسونا، ليخطف اللاعب من أنياب نيوكاسل الذي كان في مفاوضات متقدمة معه بحسب "سكاي".
وذكرت التقارير أن تكلفة الصفقة في حدود أربعين مليون يورو، سيذهب نصفها إلى ريال مدريد بحسب بند وُضع وقت انتقاله من الملكي إلى أوساسونا.
فان هيكي إلى توتنهام
نشر بول فان هيكي، مدافع برايتون ومنتخب هولندا، فيديو أعلن فيه رسميًا انتقاله إلى صفوف توتنهام هذا الصيف.
وقالت التقارير إن قيمة الصفقة قد تجاوزت 55 مليون يورو، وذلك رغم تبقي عام في عقد الهولندي مع ناديه.
دي فري بين السعودية واليونان
ذكرت "سبورت إيطاليا" أن ستيفان دي فري قرر رفض عرض إنتر لمد عقده لعام إضافي وسيرحل عن بطل إيطاليا هذا الصيف مجانًا.
ويملك المدافع عرضين بحسب التقرير، الأول من أحد أندية القمة في الدوري السعودي، دون الكشف عن هويته، والآخر من باناثينايكوس اليوناني.
باليسترا يقترب من إنتر
قالت "سكاي" إن إنتر وأتالانتا توصلا بالأمس لاتفاق بخصوص الظهير الأيمن ماركو باليسترا، في صفقة ستبلغ قيمتها خمسين مليون يورو.
ورفض الدولي الإيطالي الشاب عروضًا من مانشستر سيتي ونيوكاسل بحسب التقارير لرغبته في البقاء بإيطاليا.
لايبزيج يرفض عرض ليفربول من أجل ديوماندي
كشف "فابريزيو رومانو" عن رفض لايبزيج عرضًا بقيمة تسعين مليون يورو وعشرة ملايين في صورة حوافز من ليفربول من أجل ضم يان ديوماندي.
ويأمل لايبزيج في إشعال سباق النجم الإيفواري بين ليفربول وباريس سان جيرمان وبقية الأندية المهتمة لتحقيق أكبر استفادة مادية ممكنة.
كيفو يجدد مع إنتر
أعلن إنتر عن تمديد عقد مدربه كريستيان كيفو، ليصبح العقد الجديد حتى يونيو 2028، وبزيادة في راتب المرتب الروماني.
وقاد المدرب الشاب إنتر في عامه الأول لتحقيق الثنائية المحلية، وذلك في تجربته الأولى الكاملة في التدريب عقب تجربته الأولى القصيرة قبلها في بارما.