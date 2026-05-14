أخبار الانتقالات | تحديد موعد وصول مورينيو لريال مدريد وبايرن ميونخ يخطف بديل صلاح من ليفربول
اهتمام إنجليزي بنجم آخر من سوسييداد
تسبب المستوى المميز لأندير بارينيتشيا لاعب ريال سوسييداد الإسباني، في لفت الأنظار تجاهه قبل فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد، يراقبان اللاعب ويتابعان تألقه هذا الموسم، طمحًا في الحصول على خدماته، ليكون نجم آخر منضم للدوري الإنجليزي من ريال سوسييداد بعد كل من ميكيل ميرينو ومارتن زوبيميندي.
بايرن يخطف خليفة صلاح
كشف موقع "توك سبورت" عن اتفاق أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل يونايتد، على الشروط الشخصية من أجل الانتقال لبايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي المقبل.
وقال إن نيوكاسل يطلب أكثر من 75 مليون جنيه استرليني للتخلي عن الجناح الإنجليزي، وهي القيمة التي يحاول بايرن تخفيضها، لخطف الصفقة من ليفربول الذي وضع اللاعب ضمن أهدافه لتعويض رحيل محمد صلاح.
سيميوني يستهدف فولتيمادي
كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن اهتمام أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع نيك فولتيمادي مهاجم نيوكاسل يونايتد، من أجل ضمه لكتيبة المدرب دييجو سيميوني.
المهاجم الألماني انضم لنيوكاسل الصيف الماضي لتعويض رحيل ألكساندر إيزاك، ولكنه لم يثبت نفسه بالشكل الكافي مع الماكبايس، وجلس على دكة البدلاء بشكل متكرر في الفترة الأخيرة، مما جعله يفكر جديًا في الرحيل.
تحديد موعد وصول مورينيو
أصبح جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا البرتغالي، أقرب من أي وقت مضى للعودة مرة أخرى لريال مدريد، من أجل خلافة ألفارو أربيلوا، للمساعدة على إنهاء الفوضى التي يشهدها النادي في الفترة الأخيرة.
وقالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، إن الإعلان الرسمي عن وصول مورينيو من جديد، سيتم عقب نهاية منافسات ريال مدريد في الدوري الإسباني لموسم 2025/2026.
يوفنتوس يراقب ألابا
ظهر دافيد ألابا ضمن الخيارات المتاحة للانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، تزامنًا مع تراجع دوره في ريال مدريد خلال الموسم الجاري.
وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن ألابا لن يوقع على عقد جديد مع ريال، ويطمح يوفنتوس في استغلال ذلك بالتعاقد مع صاحب الـ33 سنة في صفقة انتقال حر.
أتلتيكو يحدد بدائل جريزمان
بدأ نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في تحديد الأهداف المحتملة، لتعويض النقص المتوقع بالفريق بعد رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان بنهاية الموسم الجاري.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن أتلتيكو وضع فيران توريس مهاجم برشلونة، ولي كانج إن لاعب باريس سان جيرمان، ضمن الخيارات المقترحة للمدرب دييجو سيميوني.