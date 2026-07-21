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أخبار الانتقالات | ليفربول ومانشستر يونايتد يتصارعان على نجم فرنسا .. مدافع برشلونة يرفض الرحيل ورودري يتمسك بحلمه
مالانج سار يفضل عرض نيوم
أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن المدافع الفرنسي مالانج سار وافق على الانضمام إلى نيوم في دوري روشن السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
سار الذي سبق له اللعب لتشيلسي وموناكو وبورتو، لاعب حر حاليًا بعد نهاية عقده مع لانس، وقد تلقى بالفعل خمسة عروض أوروبية، لكنه فضل الانتقال للمملكة العربية السعودية.
جاياردو مرشح لخلافة سكالوني
بعدما أكد ليونيل سكالوني رحيله عن تدريب الأرجنتين في ديسمبر المقبل، يؤكد الصحفي نيكولا شيرا أن مارسيلو جاياردو أحد المرشحين لخلافته.
وأوضح شيرا أن حلم الاتحاد الأرجنتيني الأكبر هو التعاقد مع دييجو سيميوني؛ المدير الفني لأتلتيكو مدريد، لكن في انتظار ما ستسفر عنه الأشهر المقبلة.
لوكاس دين ينضم إلى باريس
أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن باريس سان جيرمان حسم صفقة الفرنسي لوكاس دين؛ ظهير أيسر أستون فيلا، حتى عام 2029.
وأشار رومانو إلى أن باريس قام بتفعيل شرط الإفراج عن اللاعب من ناديه بالفعل الأسبوع الماضي، ويجري حاليًا الإجراءات الرسمية قبل الإعلان عن الصفقة.
ليفربول ومانشستر يونايتد يتنافسان على مانو كونيه
بعد تألقه الموسم الماضي مع روما ثم مع فرنسا في كأس العالم 2026، يتنافس ليفربول ومانشستر يونايتد حاليًا على ضم مانو كونيه؛ لاعب وسط روما، بحسب موقع "فوتبول إنسايدر".
وأشار المصدر ذاته إلى أن مسؤولي الشياطين الحمر لم يتخطون حاجز الاهتمام بصاحب الـ25 عامًا حاليًا، فيما يعد أبرز المرشحين لدعم وسط الريدز.
فيما يتردد روما في التخلي عن كونيه، مع تبقي ثلاثة مواسم على نهاية عقده، لكن إن تلقى عرضًا مغريًا فإن التفريط به ممكن.
كوندي يرفض الرحيل عن برشلونة
رغم استعداد برشلونة للتخلي عنه إلا أن الظهير الفرنسي جوليس كوندي إلا أن اللاعب لا يرغب في الرحيل، بحسب صحيفة "إل ناسيونال".
وأوضحت الصحيفة أن بايرن ميونخ مهتم بضم كوندي، لكن النادي الكتالوني لن يتخلى عنه إلا بما يقارب 70 مليون يورو.
مانشستر سيتي يقدم عرضًا جديد لرودري
يرغب مانشستر سيتي في الإبقاء على النجم الإسباني رودري ضمن صفوفه، إذ قدم له عرضًا جديدًا في ظل نهاية عقده في يونيو 2027، لكن يبدو أن اللاعب متمسك بالرحيل نحو ريال مدريد، بحسب الصحفي فابريتسيو رومانو.
حلم رودري قائم رغم ما تردد عن تراجع ريال مدريد عن التعاقد عنه في الصيف الجاري وإيقاف أي خطوة محتملة نحوه.
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