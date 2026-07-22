أخبار الانتقالات | رد رسمي من ليفربول على ريال مدريد بشأن ماك أليستر .. مانشستر يونايتد متردد تجاه راشفورد ومودريتش "لن يعتزل"

وسط الحديث عن اهتمام ريال مدريد بضمه، أكد أندوني إيراولا؛ المدير الفني للريدز، تمسكه بنجمه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.

وقال إيراولا: "لقد كان أليكسيس واحدًا من أفضل اللاعبين في هذا النادي منذ سنوات، انظر فقط إلى ما قدمه في كأس العالم، فمن الطبيعي أن ترغب الأندية الأخرى في ضم أفضل اللاعبين".

وأضاف: "الأندية الأخرى ترغب في التعاقد مع لاعبين الجيدين، لكنني أطمح للتعاقد مع لاعبين جُدد بدلاً من خسارة من نملكهم هنا".



