أخبار الانتقالات | كودي جاكبو يعطل صفقة ليفربول الجديدة .. مانشستر سيتي يستهدف نجم سبورتنج وبقاء ليفاندوفسكي في برشلونة وارد
كودي جاكبو يعطل صفقة ليفربول الجديدة
أكدت بعض التقارير أن ليفربول وضع أنتوني جوردون؛ نجم نيوكاسل يونايتد، كهدف رئيس له في الميركاتو الصيفي المقبل.
لكن بحسب موقع "TEAMtalk" فإن صفقة جوردون لليفربول لن تتم إلا حال رحيل كودي جاكبو عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الجاري.
رحيل جاكبو ليس مستبعدًا، وإن كان ليفربول لن يسعى لتلك الخطوة بقوة. أما عن رفض التعاقد مع نجم نيوكاسل في وجوده، فيعود لدور ريو نجوموها كخيار آخر على الطرف الأيسر، الذي يتوقع مسؤولو الريدز أنه سيكون له دورًا بارزًا الموسم المقبل على عكس وضعه الحالي.
آرسنال يستهدف كفارا
أوضح صحفي الانتقالات الشهير فابريتسيو رومانو أن آرسنال مهتم بالتعاقد مع الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا؛ نجم باريس سان جيرمان.
لكن النادي الباريسي لا يزال مصرًا على أن نجمه الجورجي ليس للبيع.
مانشستر سيتي يخطط لضم هيولماند
بحسب صحيفة "أ بولا" فإن مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع نجم وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي مورتن هيولماند، إذ يتصدر سباق التعاقد معه مؤخرًا بعد انسحاب يوفنتوس.
اللاعب نفسه كان هدفًا قويًا لمانشستر يونايتد في عهد مدربه السابق روبن أموريم، لكن بعد إقالة الأخير، يبدو أن النادي تراجع عن رغبته.
سيدوبا سيسيه يوافق على عرض الخلود
وافق نجم ليجانيس وغينيا سيدوبا سيسيه على الانضمام لنادي الخلود السعودي بنهاية الموسم الجاري، بحسب الصحفي فابريتسيو رومانو.
عقد الغيني مع النادي السعودي سيمتد لثلاثة مواسم مقبلة، على أن يبدأ في يوليو 2026.
أمل بشأن بقاء ليفاندوفسكي في برشلونة
أشار الصحفي فابريتسيو رومانو إلى أن وكلاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ مهاجم برشلونة، يقومون حاليًا بتقييم جميع الخيارات المطروحة بشأن مستقبل اللاعب.
وتتضمن الخيارات البقاء لموسم آخر في صفوف النادي الكتالوني بعقد قصير الأجل، وسط اهتمام من أندية الدوري الأمريكي.
فرانك كيسييه يبدأ التخطيط للرحيل عن الأهلي
أكد الصحفي ماتيو موريتو أن الإيفواري فرانك كيسييه؛ لاعب وسط الأهلي، بدأ التخطيط للرحيل عن قلعة الكؤوس بنهاية الموسم الجاري بالتزامن مع نهاية عقده.
وأشار موريتو إلى أن كيسييه يريد العودة للدوري الإيطالي تحديدًا، نظرًا لتجربته السابقة هنا، لذا قام وكيله بعدد من الاتصالات خلال الأسابيع الماضية مع عدة أندية، على رأسها يوفنتوس.
ويشترط كيسييه الحصول على مقابل مادي لا يقل عن خمسة ملايين يورو كراتب سنوي، للانضمام لأحد الأندية الإيطالية المهتمة بخدماته.
