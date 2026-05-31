أخبار الانتقالات | ليفربول يتمسك بخليفة وحيد لأرني سلوت .. ورسالة من وزير الرياضة الإيطالي إلى بيب جوارديولا

تحدث كيفين دي بروينه؛ نجم نابولي، عن مستقبله في الموسم المقبل، بينما يتبقى موسم واحد فقط في عقده مع النادي الإيطالي، معربًا عن استيائه من بعض الأمور.

وقال دي بروينه في تصريحاته لـ"Nieuwsblad": "لدي عام في عقدي، لكنني أريد الحديث مع مسؤولي نابولي. العام الماضي وعدوا ببعض الأشياء كـ(سنلعب بطريقة معينة، ونفعل هذا وذاك)، لكن لم يحدث الكثير مما قالوه، وهذا مؤسف. أريد أن أستمتع عندما ألعب كرة قدم".