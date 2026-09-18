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أخبار الانتقالات | ليفربول يستهدف نجم البرازيل مقابل 170 مليونًا وريال وبرشلونة يحاولان سرقة موهبة سيتي من أمريكا
ريال وسيتي يستهدفان سوليفان
ذكر "تيم توك" أن الثنائي ريال مدريد وبرشلونة استعلما في الأيام الماضية عن موقف كافان سوليفان، موهبة فيلاديلفيا يونيون، بعد تألقه الكبير بالدوري الأمريكي.
سوليفان، ستة عشر عامًا فقط، يملك اتفاقًا بالفعل مع مانشستر سيتي سينضم على إثره لصفوف الفريق الإنجليزي ولكن عند بلوغه الثامنة عشر فقط.
ريال مدريد ينافس مانشستر على برانثويت
قال الصحفي "جريم بيلي" مع "ديفينسا سنترا" أن ريال مدريد هو أحدث المهتمين بالتعاقد مع جاراد برانثويت، نجم ومدافع إيفرتون.
ويتمسك النادي الإنجليزي بالحصول على مبلغ يتخطى تسعين مليون يورو لبيع قلب دفاعه الذي يحظى باهتمام مستمر من مانشستر يونايتد منذ أكثر من عامين.
بورنموث يحدد سعر رايان
ذكرت شبكة "ESPN" أن بورنموث قد أبلغ ليفربول بأن في حال رغب بضم النجم الدولي البرازيلي رايان من صفوفه، فسيكون عليه تسديد قيمة الشرط الجزائي في عقده.
ويملك رايان شرطًا جزائيًا بقيمة 173 مليون يورو مع بورنموث، وتشير الأنباء إلى طلب مدرب ليفربول أندوني إيراولا ضمه لسابق معرفته بإمكانياته من فترته مع بورنموث.
آرسنال يستهدف كروبي ويستبعد بيع زوبيميندي
ذكر "فوتبول لندن" أن آرسنال هو آخر الأندية التي تستهدف مهاجم بورنموث جونيور كروبي، ولكن يُتوقع أن يطلب النادي الإنجليزي مبلغًا ضخمًا لبيع لاعبه.
وفي سياق متصل، ذكر "فوتبول إنسايدر" أن آرسنال لن يسمح برحيل مارتين زوبيميندي عن صفوفه في يناير القادم رغم تراجع دوره في الفريق.
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