أخبار الانتقالات | ليفربول يستهدف نجم البرازيل مقابل 170 مليونًا وريال وبرشلونة يحاولان سرقة موهبة سيتي من أمريكا

ذكر "تيم توك" أن الثنائي ريال مدريد وبرشلونة استعلما في الأيام الماضية عن موقف كافان سوليفان، موهبة فيلاديلفيا يونيون، بعد تألقه الكبير بالدوري الأمريكي.

سوليفان، ستة عشر عامًا فقط، يملك اتفاقًا بالفعل مع مانشستر سيتي سينضم على إثره لصفوف الفريق الإنجليزي ولكن عند بلوغه الثامنة عشر فقط.