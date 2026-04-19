أخبار الانتقالات | ثالث الراحلين عن ليفربول بعد صلاح وروبرتسون .. ريال مدريد يترك سراح لاعبه وعرض إنجليزي لنجم الأهلي
أوضح موقع "TEAMtalk" أن كوتيس جونز؛ لاعب وسط ليفربول، يستعد للرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، رغم امتداد عقده حتى نهاية يونيو 2027.
وأشار المصدر ذاته إلى أن لاعب الوسط يحظى باهتمام من نادي أستون فيلا.
وحال رحيل جونز رسميًا، سيكون ثالث النجوم المغادرين في الصيف المقبل بعد الثنائي محمد صلاح وأندي روبرتسون.
باريس يتحرك لضم ثنائي آرسنال ولايبزيج
بدأ باريس سان جيرمان تحركاته الجدية نحو أهدافه في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يسعى لتدعيم الجناح الأيسر تحديدًا.
وبحسب صحيفة "ليكيب" فإن لويس كامبوس؛ المدير الرياضي للنادي الباريسي، قد اجتمع الفترة الماضية بممثلي يان ديوماندي؛ جناح لايبزيج، وكذلك جابرييل مارتينيلي؛ جناح آرسنال.
يأتي هذا بالتزامن مع عدم حدوث أي تطورات في ملف تجديد عقد الجناح الأيسر برادلي باركولا، الذي ينتهي بنهاية يونيو 2028.
ريال مدريد يترك سراح موهبته
على غرار إندريك، سيتعامل ريال مدريد مع الجناح الأيمن الشاب فرانكو ماتانتونو في الصيف المقبل، في ظل عدم حصوله على فرصة مشاركة حقيقية.
وبحسب صحيفة "إل موندو" فإن النادي الملكي سيسمح لصاحب الـ18 عامًا للخروج معارًا بنهاية الموسم الجاري، ولمدة ستة أشهر.
إيفرتون يستهدف إيفان توني
أوضح الصحفي إكرم كونور أن نادي إيفرتون مهتم بالظفر بخدمات الإنجليزي إيفان توني؛ مهاجم الأهلي، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأشار كونور إلى انفتاح توني للعودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد، لكن من ناحية مسؤولي الأهلي فهناك تردد بشأن قرار الموافقة على رحيل هداف الفريق.
