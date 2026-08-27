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علي سمير

أخبار الانتقالات | قرار نهائي في صفقة باركولا وليفربول وبرشلونة يرفض الاستسلام وينتظر ألفاريز!

انتقالات
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
دوري روشن السعودي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
الهلال
برشلونة
أتلتيكو مدريد
جلطة سراي
باريس سان جيرمان
بايرن ميونخ
برادلي باركولا
أولي واتكينز
رافائيل لياو
خوليان ألفاريز

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 27 أغسطس 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.


  • Bradley Barcola Liverpool crestGetty/GOAL

    باركولا يقترب من ليفربول

    أصبح نادي ليفربول الإنجليزي، على أعتاب التعاقد مع الجناح الفرنسي برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان، بعد سلسلة من المفاوضات الناجحة بين جميع الأطراف.

    الصحفي "فابريتسيو رومانو" قال إن الاتفاق أصبح وشيكًا بين باريس وليفربول، وسط توقعات بإغلاق الصفقة وإتمامها في الموعد المناسب قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

    ومن جانبه قال الصحفي "ديفيد أورنستين" إن ليفربول اتفق على قيمة تصل إلى 120 مليون جنيه استرليني، ويشمل هذا الرقم المتغيرات المستقبلية.

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  • لياو إلى جلطة سراي

    توصل نادي جلطة سراي التركي، لاتفاق مع نظيره الإيطالي ميلان، من أجل التعاقد مع الجناح البرتغالي رافائيل لياو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

    وقال "فابريتسيو رومانو" إن قيمة الصفقة ستصل إلى 45 مليون يورو، مع بعض المتغيرات المستقبلية، وسط وجود رغبة من كل الأطراف على حسم الأمور سريعًا.

  • morata(C)Getty Images

    موراتا في الدرجة الثانية

    أصبح المهاجم الإسباني المخضرم ألفارو موراتا، على أعتاب مغادرة نادي كومو الإيطالي والانتقال إلى ليجانيس الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

    وقال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن هذه الخطوة المفاجئة قد يتم الإعلان الرسمي عنها في الساعات القليلة القادمة، حيث يتم العمل حاليًا على الإجراءات الأخيرة منها.



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  • واتكينز على أعتاب الهلال

    أصبح نادي الهلال السعودي، أقرب من أي وقت مضى من أجل التعاقد مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

    ووفقًا لما أكده الإعلامي "وليد الفراج" فإن واتكينز سيجري الفحص الطبي خلال الساعات القليلة القادمة، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

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    بايرن يطلب نجم باريس

    قال الصحفي نيكولو شيرا، إن بايرن ميونخ تواصل مع نظيره باريس سان جيرمان، لبحث إمكانية التعاقد مع إبراهيم مبايي جناح الفريق الفرنسي.

    وأوضح ان اللاعب السنغالي سيرحل عن باريس خلال الميركاتو الجاري، ويبحث عن فرصة مناسبة من أجل اللعب بانتظام، وسط متابعة من بايرن للموقف.

  • برشلونة سيعود لألفاريز

    قال الصحفي الإسباني سانتي أوفال، إن برشلونة لن يستسلم في مساعيه للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، حتى إن فشل في ضمه هذا الصيف.

    وأشار إلى أنه في حالة بقاء ألفاريز مع أتلتيكو مدريد، سيعود برشلونة بعرض آخر لضمه في فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير القادم.

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    صفقة قادمة لبرشلونة

    نجح نادي برشلونة الإسباني، في إتمام التعاقد مع الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، وفقًا لما أكدته صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت انضمام اللاعب بالفعل إلى فريقه الجديد.

    وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب وقع على عقد حتى 2030، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة، اليوم، الخميس، بعدما كان من المقرر حدوثه أمس، ولكن الأمور تأخرت بسبب بعض الإجراءات والمستندات.