أخبار الانتقالات | ليفربول ينافس برشلونة على نجم أتالانتا وفليك يعلق على مستقبل ليفاندوفسكي وراشفورد
صراع على باليسترا
أصبح ماركو باليسترا، مدافع أتالانتا الأيمن المعار إلى كالياري، هدفًا لليفربول بحسب "كوت أوفسايد" بفضل تألقه الكبير، سواء مع ناديه أو في مشاركته مع إيطاليا مؤخرًا.
وقالت "سبورت" إن باليسترا تحت مراقبة من برشلونة، كما ارتبط باهتمام من إنتر ويوفنتوس مؤخرًا، وسط تقارير عن طلب أتالانتا مبلغًا في حدود 50 مليون يورو لبيعه.
صفقة معقدة بين إنتر وروما
ذكرت "كورييري" أن مانو كونيه سيعود ليصبح هدفًا لإنتر في الصيف المقبل عقب فشله بضمه الصيف الفائت، وسيعرض إنتر دافيدي فراتيسي في المقابل لتقليل المطالب المالية لروما.
وفي نفس السياق، أوضح التقرير أن روما مهتم بمدافع إنتر كارلوس أوجوستو، بينما يراقب إنتر وضعية الثنائي لورينزو بيليجريني وزكي تشيليك المنتهية عقودها في يونيو المقبل.
تشيلسي يسعى لضم باركو
أكد "توك سبورت" التقارير بخصوص سعي تشيلسي لضم الدولي الأرجنتيني فالنتين باركو من صفوف ستراسبورج، النادي الذي تتشارك ملكيته مع البلوز.
باركو سبق ولعب في البريميرليج قبل موسمين في صفوف برايتون ولكن لم ينجح في تجربته الاحترافية الأولى بعد فترة توهج في بوكا جونيورز.
فليك يناقش مستقبل ليفاندوفسكي وراشفورد
رفض مدرب برشلونة هانسي فليك الدخول في النقاش بخصوص مستقبل الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وماركوس راشفورد عقب تسجيلهما هدفي الانتصار على أتلتيكو مدريد السبت لحساب الليجا.
وقال فليك للإعلام إن متبقي 8 مباريات لحسم الدوري وهذا هو التركيز الأساسي، وأنه لا يعرف ما سيحدث في المستقبل بخصوص البولندي المنتهي عقده في يناير، والإنجليزي المُعار من مانشستر يونايتد ليونيو أيضًا.