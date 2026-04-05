أخبار الانتقالات | ليفربول ينافس برشلونة على نجم أتالانتا وفليك يعلق على مستقبل ليفاندوفسكي وراشفورد

أصبح ماركو باليسترا، مدافع أتالانتا الأيمن المعار إلى كالياري، هدفًا لليفربول بحسب "كوت أوفسايد" بفضل تألقه الكبير، سواء مع ناديه أو في مشاركته مع إيطاليا مؤخرًا.

وقالت "سبورت" إن باليسترا تحت مراقبة من برشلونة، كما ارتبط باهتمام من إنتر ويوفنتوس مؤخرًا، وسط تقارير عن طلب أتالانتا مبلغًا في حدود 50 مليون يورو لبيعه.