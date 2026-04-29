أخبار الانتقالات | مهاجم جديد على أبواب مانشستر سيتي وهبوط توتنهام ينقل روبرتسون إلى مدريد
رحيل أوجارتي
كشف الصحفي صامويل لوكهورست، عن تخطيط مانشستر يونايتد للتخلي عن مانويل أوجارتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويبدو الاحتمال الأرجح حاليًا، هو مغادرة اللاعب للشياطين الحمر عقب انتهاء كأس العالم 2026، ومن المتوقع أن يبلغ سعره 28 مليون يورو.
أموريم يؤجل العودة
قالت صحيفة "أبولا" البرتغالية، إن روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد السابق، يريد البقاء بلا وظيفة خلال الموسم القادم.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي لرغبة البرتغالي في الحصول على وقت للتعلم من المدربين الآخرين، ورؤية عظماء اللعبة والحديث معهم لتقوية مهاراته.
ومع ذلك، لا يستبعد أموريم العودة مرة أخرى للتدريب، لو ظهرت فرصة لا يمكن رفضها في الصيف.
ماتانتونو لا يستبعد العودة
لا يستبعد فرانكو ماتانتونو لاعب ريال مدريد، فكرة العودة مرة أخرى إلى فريقه ريفر بليت، من أجل الحصول على فرصة اللعب بانتظام.
شبكة "ديفنسا سنترال" قالت إن اللاعب يعتبر أولويته الاستمرار مع الميرينجي، لكنه يؤمن بضعف حظوظه في المشاركة بانتظام، لذلك سيحاول البحث عن فرصة جديدة بالميركاتو المقبل.
أتلتيكو مدريد ينقض على روبرتسون
كشفت صحيفة "ديلي ريكورد" عن إحياء أتلتيكو مدريد لاهتمامه بالتعاقد مع أندي روبرتسون ظهير ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
اللاعب ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى توتنهام، ولكن أي خطوة محتملة تتوقف على مصير الفريق من الهبوط، ومع تأزم الأوضاع في النادي اللندني، قرر أتلتيكو التدخل فورًا.
نيوكاسل يستهدف نيكولاس جاكسون
يدرس نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، التحرك نحو التعاقد مع نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي المعار إلى بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
بايرن قرر عدم تفعيل خيار الشراء في عقد اللاعب، مما يفتح الباب أمام الماكبايس لضم اللاعب، كبديل محتمل لأي من نيك فولتيمادي أو يوان ويسا.
كروبي يشعل الصراع بين آرسنال وسيتي
قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الانضمام إلى سباق التعاقد مع جونيور كروبي لاعب بورنموث خلال الميركاتو الصيفي القادم.
صاحب الـ19 سنة يعتبر من الخيارات المثالية لأسلوب المدرب بيب جوارديولا، ولكن بورنموث يطالب بمبلغ 80 مليون يورو للتخلي عنه، وسط اهتمام كذلك من آرسنال بضمه.