أخبار الانتقالات | مهاجم جديد على أبواب مانشستر سيتي وهبوط توتنهام ينقل روبرتسون إلى مدريد

قالت صحيفة "أبولا" البرتغالية، إن روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد السابق، يريد البقاء بلا وظيفة خلال الموسم القادم.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي لرغبة البرتغالي في الحصول على وقت للتعلم من المدربين الآخرين، ورؤية عظماء اللعبة والحديث معهم لتقوية مهاراته.

ومع ذلك، لا يستبعد أموريم العودة مرة أخرى للتدريب، لو ظهرت فرصة لا يمكن رفضها في الصيف.