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أخبار الانتقالات | لابورتا يعلن عن بديل ألفاريز وليفربول يعرض 60 مليونًا لضم نجم اليابان
فنربخشه يريد راشفورد والأخير يرفض
كشفت صحيفة "فاناتيك" التركية، عن اهتمام فنربخشه التركي، بالتعاقد مع ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد خلال هذا الصيف.
وأشارت إلى أن النادي التركي أبدى تحمسه للتوصل لاتفاق نهائي مع الشياطين الحمر، قبل الجلوس مع اللاعب للتفاوض معه على الشروط الشخصية.
وأوضح "فابريزيو رومانو" موقف راشفورد، إذ يرفض الأخير العرض التركي ويرحب بالبقاء في صفوف يونايتد والعمل مع مايكل كاريك، ولن يرحل إلا في حال وصول عروض من أندية كبرى في أوروبا.
يوفنتوس يحسم صفقة تشيليك
أعلن يوفنتوس رسميًا عن توقيع عقد مع الدولي التركي زكي تشيليك حتى يونيو 2029 بعد انتهاء عقده مع روما يونيو الفائت.
وينتقل الظهير الأيمن ليوفي رغم المفاوضات المكثفة مع روما لتمديد عقده في الأيام الماضية، لدرجة وصف الصحف العاصمية الإيطالية للأمر بالخيانة.
إنتر يسعى وراء ثلاثي توتنهام
دخل إنتر في مفاوضات مع ثلاثي توتنهام دجيد سبينس، كوتي روميرو، وبيدرو بورو بحسب "تايمز" و"سبورت إيطاليا".
وبالنسبة لسبينس، يستعد إنتر لتقديم عرض في حدود ثلاثين مليون يورو للظهير الدولي الإنجليزي بحسب التقارير، بينما يعتبر قيمة روميرو المقدرة في حدود خمسين مليون مبالغًا فيها ويعرض استعارته، بينما رفض سبيرز عرضه لضم بورو كما فعل مع برشلونة بحسب التقرير عقب تجديد الإسباني عقده مؤخرًا حتى 2031.
لابورتا يعلق على مفاوضات ألفاريز وسيريزو يرد
كشف رئيس برشلونة جوان لابورتا مع "RAC1" عن تقدمه بعرض لأتلتيكو مدريد من أجل ضم خوليان ألفاريز بناء على توصية ديكو وهانسي فليك، مشيرًا في نفس الوقت إلى وجود خطة بديلة وعدة مرشحين من قبل ديكو نفسه حال فشل مساعي النادي الكتالوني لضم الأرجنتيني.
الرد لم يتأخر من رئيس أتلتيكو إنريكو سيريزو في تصريحات للإعلام من أحد مطاعم مدريد، إذ قال إن لابورتا صديق ورئيس جيد ولكن يعلم جيدًا أين سيلعب خوليان الموسم المقبل، وأشار إلى رفضه بيعه حتى لأي نادي خارج إسبانيا.
الاتفاق يجدد مع هيندري
أعلن الاتفاق عن تمديد عقد مدافعه الدولي الاسكتلندي جاك هيندري لموسمين إضافيين عبر موقعه وحساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعية.
موعد وصول ترينكاو للأهلي
كشف "دورينا غير" عن موعد وصول النجم البرتغالي ترينكاو إلى السعودية من أجل الإعلان الرسمي عن انضمامه لصفوف بطل آسيا الأهلي.
وسيصل لاعب سبورتنج لشبونة إلى جدة عقب انتهاء عطلته الصيفية التي بدأت بخروج البرتغال من كأس العالم ضد إسبانيا بدور ال16 من أجل توقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة.
ليفربول مهتم بضم سانو
قال "تيم توك" إن ليفربول مستعد لعرض مبلغًا يصل إلى ستين مليون يورو من أجل التعاقد مع كاينو سانو، متوسط ميدان اليابان وماينز.
سانو الذي شارك في المونديال مع منتخب بلاده يحظى بمتابعة من بوروسيا دورتموند، آرسنال، وتوتنهام أيضًا بحسب التقرير.
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