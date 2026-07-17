أخبار الانتقالات | لابورتا يعلن عن بديل ألفاريز وليفربول يعرض 60 مليونًا لضم نجم اليابان

كشفت صحيفة "فاناتيك" التركية، عن اهتمام فنربخشه التركي، بالتعاقد مع ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد خلال هذا الصيف.

وأشارت إلى أن النادي التركي أبدى تحمسه للتوصل لاتفاق نهائي مع الشياطين الحمر، قبل الجلوس مع اللاعب للتفاوض معه على الشروط الشخصية.

وأوضح "فابريزيو رومانو" موقف راشفورد، إذ يرفض الأخير العرض التركي ويرحب بالبقاء في صفوف يونايتد والعمل مع مايكل كاريك، ولن يرحل إلا في حال وصول عروض من أندية كبرى في أوروبا.